Bıçak yerine robot kollar

Uluslararası Üroloji Araştırmaları Derneği'nin (International Urologic Research Society – IURES) 'IURES 2025 Kongresi' Muğla'da yapıldı. Kongrede 5 canlı cerrahi operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonları dünya izledi. Ürolojide robotik cerrahi, prostat kanserlerinde, mesane kanserlerinde, hatta böbrek nakillerinde kullanılıyor.IURES Başkanı Prof. Dr. Fatih Atuğ, Türk cerrahların bu alandaki başarılarının dünya genelinde dikkat çektiğini belirterek, "Türkiye ve Türk cerrahlar, artık robotik cerrahide yabancı meslektaşlarına başarılı operasyon örnekleriyle tıbba ivme kazandırmaktadır. Kongremiz bünyesinde yapılan ve yabancı ülkelerdeki hekimlerin de anlık bağlantılarla izlediği canlı cerrahiler, bunun en somut göstergesidir" dedi.Prof. Dr. Atuğ, Almanya, İngiltere, Rusya, Irak, Azerbaycan, Katar, Suudi Arabistan ve Libya gibi ülkelerden binlerce hastanın ileri robotik cerrahi olanakları için ülkemizi tercih ettiğini de belirterek, "Ülkemiz, robotik cerrahi alanında bölgesel bir merkez haline gelmiştir" dedi.Robotik cerrahi aslında NASA tarafından uzayda kullanılmak üzere geliştirilmiş bir teknoloji. Peki ama bıçak yerine robot kollarıyla gerçekleştirilen bu operasyonlarda cerrahın oturduğu konsol başında neler oluyor? İşte bu deneyimi gözlerimle görüp, an be an orada yaşanan tabloyu size sunabilmek için simülasyon olarak gerçekleştirilen böbrek ameliyatını ben de izledim.Bu yöntemde hastanın vücuduna 4-5 tane 1 cm'lik kesiler yapılarak, robotun kollarına bağlanıyor. Bu kolların ucuna 8 mm boyutunda 3 boyutlu görüntü sağlayan lens, makas, doku tutucu, dikiş atmaya yarayan robotik enstrümanlar yerleştiriliyor. Simülasyon eğitiminde yapay bir böbrek vardı. Konsol başına oturduğumda parmaklarım uygulama alanlarında, gözümün önünde büyüyen 3 boyutlu yüksek çözünürlüklü bir sistem vardı. Görüntüyü 15-20 kat büyütüyor. Sanki simülasyonda değil, bir uzay üssündeydim. İleri derecede açılandırılabilir cerrahi enstrümanlar, cerrahi el aletini kumanda edebiliyor. Dokular o kadar canlı ki görüntünün dışında değil tamamen içindesiniz. Tabii biz gazeteciler bu simülasyon deneyimini sizlere anlatabilmek için gözlerimizle tanıklık ettik. Cerrahların konsol başında gösterdiği maharet, özellikle de Türk cerrahların müthiş deneyimi dünyaya örnek.'Altın standart' olarak kabul edilen robotik cerrahinin, cerrah ve hasta açısından avantajları ise şöyle:"Üç boyutlu ve büyüterek görüntü altında yapılması, cerrahın elinde oluşabilecek titremelerin hasta vücuduna yansımamasını sağlıyor. Hasta için ise daha az kanama, daha az komplikasyon, daha ufak kesiler yapılması, hastaneden daha erken taburculuk ve daha hızlı iyileşme olanağı sağlıyor."Kongre Başkanı ve IURES Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Emre Huri de Türk cerrahların artık yalnızca uygulayıcı değil, eğitici pozisyonda olduklarının altını çizerek, "Kongrede gerçekleştirilen 5 canlı cerrahi, Türk cerrahlar tarafından yapıldı ve tüm dünyadan hekimler tarafından anlık bağlantılarla izlendi. Operasyonlar arasında robotik böbrek nakli, robotik prostat kanseri cerrahileri, kapalı böbrek taşı ameliyatı ve penil protez implantasyonu yer aldı" dedi.Prof. Dr. Huri ayrıca Türkiye'nin robotik cerrahi deneyimiyle Avrupa ülkelerini geride bıraktığını vurgulayarak, "Türk cerrahlar, 50 bini aşkın vaka deneyimiyle birçok ülkenin önüne geçmiştir" dedi.IURES Genel Sekreteri Prof. Dr. Erdem Canda da "Hem hekimlerin hem de hastaların tercih ettiği öncü ülkeler arasındayız. Onlara simülasyon eğitimleri veriyoruz. Örneğin mesane kanserlerinde mesane alındıktan sonra yerine robotik cerrahi ile ince bağırsaktan yeni bir mesane yapıyoruz. Bilimsel çalışmalar, robotik cerrahiyle yapılan mesane fonksiyonunun sinirlerin daha iyi korunması nedeniyle çok daha iyi olduğunu göstermiştir" dedi.IURES eski Başkanı Prof. Dr. Öner Şanlı da dünyanın açık ameliyatlar yerine robotik cerrahiyle yapılan canlı operasyonlara doğru gittiğini söyleyerek, "ABD'de yapılan operasyonların yüzde 99'u robotik cerrahiyle gerçekleştiriliyor. Biz de bu oranlar ise yüzde 30 civarında. Gelecekte her yerde olacak. Hatta başka bir ülkeden bir cerrah operasyona kilometrelerce uzaktan dahil olacak" dedi.