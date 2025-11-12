Zatürre uyarısı ‘beşinci ölüm nedeni’

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 2021 yılı verilerine göre alt solunum yolu enfeksiyonları, küresel ölçekte ölüm nedenleri arasında beşinci sırada yer alıyor. Düşük gelirli ülkelerde ise alt solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı ölümlerin birinci sırada yer aldığı bildiriliyor.Türk Toraks Derneği uzmanları, 12 Kasım Dünya Pnömoni Günü'nde özellikle çocuklar, yaşlılar için farkındalık çağrısında bulundu.Türk Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Sekreteri ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Çiçek, şöyle dedi: "Pnömoni önlenebilir bir ölüm nedeni. 5 yaş altı çocuklarda, 65 yaş üstü erişkinlerde, kronik hastalığı olanlarda, yeterli beslenemeyen, hijyen koşulları yetersiz ve sağlık hizmetine ulaşamayan düşük gelirlilerle göçmenlerde hastalık riski artmaktadır."Zatürrenin bakteri, virüs ve mantar gibi çeşitli mikroorganizmalar nedeniyle ortaya çıkabileceğini belirten Uzm. Dr. Çiçek, Kovid-19 pandemisi döneminde alt solunum yolu enfeksiyonlarının ölüm nedenleri arasında ikinci sıraya yükseldiğini söyledi. Aşılama, sağlık hizmetlerine erişimde artış, farkındalık çalışmaları ve antibiyotik tedavilerindeki gelişmeler sayesinde pnömoniye bağlı ölümlerin yıllar içinde azaldığını da söyleyen Uzm. Dr. Çiçek, "Ancak DSÖ verileri hâlâ bu hastalığın dünyada önemli bir ölüm nedeni olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Genel Sekreteri ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ezgi Demirdöğen ise pnömoniden korunmada aşının en etkili önlem olduğunu vurgulayarak, "Risk gruplarında pnömokok aşısının uygulanması büyük önem taşıyor.Aşılamanın yaygınlaştırılması, hijyenin sağlanması ve kapalı alanların havalandırılmasıyla zatürre kaynaklı ölümler ve iş gücü kaybı önemli ölçüde azaltılabilir" dedi. Doç. Dr. Demirdöğen, pnömoni konusunda toplumsal farkındalığın artması ve riskli gruplarda aşılamanın yaygınlaştırılması gerektiğini de hatırlatarak, "Pnömokok aşısı ile pnömoniden korunmak mümkün" mesajını yineledi.