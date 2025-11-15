Gıda zehirlenmesi alarmı

Prof. Dr. Göral, kumpir gibi mayonezli gıdalarda da hijyenin önemine değinerek, "Staphylococcus gibi bakteriler uygun olmayan koşullarda üreyebilir ve bulantı, kusma, tansiyon düşüklüğü veya şoka kadar giden tablolar oluşturabilir. Bu nedenle güvenilir yerlerden alınması ve hazırlayanların hijyen kurallarına uyması önemli" dedi.İstanbul'daki midye faciasında ölü sayısı 3'e yükseldi. Acı olay sonrası 4 kişi gözaltına alındı. Almanya'dan İstanbul'a gelen Fatih'te otelde konaklayan aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ortaköy'de yedikleri yemekten zehirlendiği öne sürülen ailenin çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal B. (3) önceki gün hayatını kaybederken, anne Çiğdem B.'nin de dün hayatını kaybettiği öğrenildi. Baba Servet B.'nin ise tedavisi sürüyor.Yaşananlar gıda güvenliğini bir kez daha gündeme taşıdı. Bu trajik gıda zehirlenmesi olayının ardından Medipol Sağlık Grubu'ndan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, kritik uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Göral, "Bakteri temasına bağlı bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi durumlar, yemek yedikten 15 dakikadan 3 saate kadar ortaya çıkabilir' diye konuştu.Prof. Dr. Göral, gıda zehirlenmelerinin temelinde hijyenin büyük rol oynadığını belirtti. Son dönemde bazı vatandaşların midye tüketimi sonrası rahatsızlandığını ifade eden Prof. Dr. Göral, "Anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Babanın ise tedavisi sürüyor. Midyenin hijyenine uyulmazsa salmonella, vibriogibi bakteriler ve toksinler bulaşabilir, bu durum da gıda zehirlenmesine hatta ölüme yol açabilir" dedi.Midyenin temiz ve bilinen yerlerden tüketildiğinde genellikle sorun yaşanmadığını söyleyen Prof. Dr. Göral, "Ancak yaşlı, çocuk, bebek, hamile veya bağışıklık sistemi zayıf kişilerde tablo ağır seyredebilir" dedi.Prof. Dr. Göral, midyenin hazırlanması ve pişirilmesi sırasında hijyen kurallarına uymanın kritik olduğunu belirterek, "Hazırlayan kişinin elleri, bıçaklar, malzemeler ve kesme tahtaları temiz olmalı; yemek yedikten sonra ellerin de temiz olması gerekiyor" dedi.Gıda zehirlenmelerinde, bakteri temasına bağlı bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi durumların yemek yedikten 15 dakikadan 3 saate kadar ortaya çıkabildiğinin altını çizen Prof. Dr. Göral, "Hafif vakalar dinlenme ve sıvı gıdalarla atlatılabilir, fakat orta ve ağır vakalarda mutlaka hekime başvurulmalı" ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Göral, kumpir gibi mayonezli gıdalarda da hijyenin önemine değinerek, "Staphylococcus gibi bakteriler uygun olmayan koşullarda üreyebilir ve bulantı, kusma, tansiyon düşüklüğü veya şoka kadar giden tablolar oluşturabilir. Bu nedenle güvenilir yerlerden alınması ve hazırlayanların hijyen kurallarına uyması önemli" dedi.