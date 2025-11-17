Akciğer kanseri kadınlarda artıyor

Kasım ayı tüm dünyada 'Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı' ve 17 Kasım da 'Akciğer Kanseri Farkındalık Günü' olarak kabul ediliyor. Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Çetinkaya, bu kapsamda önemli uyarılarda bulundu...Uzm. Dr. Çetinkaya, "Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi (International Agency for Research on Cancer; GLOBOCAN) raporuna göre 2022 yılında, dünyada 19.898.018 insan kanser tanısı almış olup, 9.704.040 insan ise kanserden hayatını kaybetti. Kanser ölümlerinin 5'te 1'e yakını akciğer kanseri nedeniyle olmaktadır" dedi.Akciğer kanseri insidansının 2023 yılı için en yüksek olduğu ülkenin erkek cinsiyette Türkiye iken kadınlarda Macaristan olduğunu belirten Uzm. Dr. Çetinkaya, "En düşük insidans hızı olan ülke erkeklerde Kongo, kadınlarda ise Nijer olarak bildirilmiştir. Dünya genelinde erkeklerde akciğer kanseri ölümlerinde 2022 yılından 2050 yılına kadar yüzde 77,3, kadınlarda yüzde 79,6 artma eğilimi göstereceği beklenmektedir" dedi.En önemli risk faktörü olan tütün kullanımının dünya çapındaki akciğer kanserinden kaynaklı ölümlerin yüzde 71'ine neden olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Çetinkaya, şu uyarılarda bulundu: "Sigara ve diğer tütün ürünleri kullanımı akciğer kanserine yol açan en önemli nedendir. Elbette genetik faktörler, radon gazı, asbest, çevresel toksinler gibi etkenler de risk olarak kabul edilmektedir. Ancak yapılan çalışmalar, ülkemizde görülen akciğer kanserlerinin yüzde 90'ının sigara kullanımına bağlı olduğunu göstermektedir. Türkiye Akciğer Kanseri Raporu'nda yer alan bilgiler, sigara ve tütün kullanımını azaltmaya yönelik çalışmaların önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Etkin bir tütün kontrolü sağlandığında, akciğer kanserleri dahil olmak üzere her yıl tütün kullanımına bağlı olarak gelişen yaklaşık 110 bin ölümün önlenebilmesi söz konusudur. "Erken evrede tanı alan akciğer kanseri hastalarında sağ kalım oranının ortalama yüzde 70 olduğunu belirten Uzm. Dr. Çetinkaya, şunları söyledi: "Akciğer kanserinin bu kadar ölümcül olmasının nedeni geç bulgu vermesi. Tümör çok büyük bir hale gelip bir organa baskı yapana kadar ya da nefes borusuna açılana kadar, metastaz yapıp başka bir organa gidene kadar biz ne yazık ki bu kanseri anlayamıyoruz. Genellikle şikâyet olduğunda öksürük, öksürük karakterinde değişiklik, balgam, kanlı balgam, göğüs ağrısı, sırt ağrısı, nefes darlığında artma olabiliyor. Bu tip durumlarda hemen bir uzmana gidilmeli. Ya da bundan da önce riskli gruptaysanız kanser tarama programlarına katılmanız faydalı olacaktır."Akciğer kanserinin tedavi yöntemleri konusunda da ülkemizde ve dünyada hızlı gelişmeler yaşandığını da söyleyen Uzm. Dr. Çetinkaya, "Cerrahi tedavi, geleneksel kemoterapi ve radyoterapi uygulamalarının yanında halk arasında akıllı ilaç olarak bilinen hedefe yönelik tedaviler ve bağışıklık sistemi kontrol noktaları üzerinden etki gösteren immünoterapi ile ileri evrede tanı alan hastalarda dahi yüz güldüren sonuçlar elde edilebilmektedir. Akciğer kanserinde artık bireyselleştirilmiş tedaviden bahsedilmektedir" diye konuştu.