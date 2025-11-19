Her sigara içen koah adayı

19 Kasım Dünya KOAH Günü. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cemal Asım Kutlu, bu kapsamda kritik uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Kutlu, "KOAH, 'sessiz ilerleyen' yapısı, gelişimindeki ortak tahriş edici faktörler sebebi ile akciğer kanseri ile birlikte çok sık olarak ortaya çıkar" diyerek, riskin boyutlarını gözler önüne serdi.

AKCİĞER KANSERİ İÇİN RİSK

Prof. Dr. Kutlu, "Kişi 30 sene sigara içiyor. 'Hocam, bak filmim tertemiz çıktı' diyor. Filmde görülen bir şey değildir. Her sigara içeni KOAH'lı kabul ediyor sistem" dedi. Prof. Dr. Kutlu, bu hastalıkla ilgili şu bilgileri verdi: "KOAH, akciğerlerde hava yollarının daralması, alveollerin (hava kesecikleri) hasar görmesiyle karakterize kronik bir hastalık. En sık nedenleri arasında aktif-pasif sigara kullanımı ile hava kirliliği yer alıyor. KOAH, akciğer dokusundaki inflamasyon, doku hasarı ve onarım süreçleri ile birlikte olan bir hastalık ve bu zemin akciğer kanseri gelişimi için risk faktörüdür. KOAH, akciğer kanserinin gelişiminde öncü olmaktan ziyade aynı zeminde ortaya çıkan iki farklı hastalık olarak düşünülmeli."

SOLUNUM TESTİ YAPTIRIN

KOAH farkındalığı ve alınacak önlemlerin, hastalığın gelişimini önlediği gibi akciğer kanseri riskini de önemli ölçüde düşürdüğünün altını çizen Prof. Dr. Kutlu, şunlara dikkat çekti: "Tedavisi zor olan KOAH ile mücadelede en kolay yol hastalığın erken fark edilmesi ve önlenmesi. Hastalık, sigara içen herkeste yapılacak basit bir üfleme testi ile teşhis edilebilir. Çünkü dumana bağlı hava yollarındaki patolojik değişiklik ilk olarak küçük havayollarında başlar ve solunum testi değişikliğin derecesini ortaya çıkartır."

BALON TEDAVİSİ

HAVA yollarında darlığın artmasına sebep olan salgı ve hava yollarını döşeyen mukozadaki ödemin destek tedavileri ile azaltılabildiğini söyleyen Prof. Dr. Kutlu, "Ancak bu fonksiyonel daralma, balon tedavisi dediğimiz bir mekanik temizlik ile önemli ölçüde azaltılabilmektedir. İşlem havayollarına bronkoskop ile girilerek, söz konusu hava yollarında yapılan bir genişletme işlemidir. KOAH'ın alt grubu olarak bilinen kronik bronşit hastalarında fonksiyonların ileri derecede düşmesi halinde bu girişim yapılır ve son derece az bir risk ile uygulanabilir. İşlem, donanımlı bir hastanede yaklaşık 1 satte yapılabilir" dedi.

SİGARAYI BIRAKMAK ŞART

PROF. Dr. Kutlu, balon tedavisi işlemi için hastaların sigarayı bırakmış olması ve gerekli tüm tıbbi desteği alıyor olması gerektiğinin de altını çizerek, "Balon tedavisi diğer destek tedavilerine yardımcı bir girişim olarak planlanmalı. Bu tedaviden en çok faydalanan grup kronik bronşitten kaynaklanan havayolları daralmasının (bronş salgısı ve mukoza ödemi) en fazla olduğu hastalar. Etkisi hemen ortaya çıkar ve hastadan hastaya değişen sürelerde devam eder. Bu tedavi kronik bronşit zemininde ortaya çıkmış akciğer kanseri olgularında da destekleyici. Eğer bir cerrahi planlanıyorsa cerrahinin riskini azaltmak amacı ile de kullanılabilir. Hızlı uygulanabilen, riski düşük bir işlem olarak yapılmakta ve cerrahi girişimlerin başarısını arttırmaktadır" dedi.

KAPAK SİSTEMİ İLE AMELİYATSIZ YÖNTEM

KRONİK bronşitin yanı sıra amfizemi ön planda olan hasatalar için yaklaşık 30 yıl önce yapılmaya başlanan ve yurdumuzda da başarı ile uygulanan 'hacim küçültücü cerrahi' işlemi hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Kutlu, "Son yıllarda hacim küçültücü cerrahi de bu konuda tasarlanmış 'Valv'ler ile ameliyatsız olarak yapılmaktadır. Bu işlemde de havayollarına bronkoskopi ile girilerek, uygun yerlere bu kapak sistemleri yerleştirilir"dedi.