Yedikleriniz beyin sisine neden olabilir

Çalışırken veya arkadaşlarla dışarıda vakit geçirirken, kitap okurken, hatt TV izlerken bile odaklanmakta zorlandığımız zamanlar oluyor. Bazen beynimiz bulutların arkasına saklanıyormuş gibi hissederiz. Sağlık uzmanları buna beyin sisi diyor. Body and Soul'a konuşan beslenme uzmanı Angela Emmerton, "Beyin sisi veya zihinsel bulanıklık ve yorgunluk hissi, isimleri hatırlamada veya kelimeleri bulmada zorluk yaşamanıza yol açabilirken, oldukça endişe verici olabilir" diyor.

BESLENMENİZE DİKKAT!

Cleveland Clinic'e göre bu zihinsel bitkinlik veya kafa karışıklığı; uykusuzluk, stres veya anksiyeteyle depresyon gibi ruh sağlığı sorunlarından kaynaklanabilir. İhtiyaç duyduğumuz enerjiyi almak için gün içinde ne yiyip içtiğimiz de önemli bir faktör. Yani yetersiz beslenme, beyin sisinin yaygın bir nedeni. Sağlık uzmanları yalnızca beyin sisi oluşumunu önlemek için değil, aynı zamanda genel sağlık için de belirli yiyeceklerin tüketimini sınırlamak gerektiğini söylüyor.

Bilişsel gerilemeyi tersine çevirme ve önleme alanında uzmanlaşmış bir hekim olan Dr. Joshua Helman, Huffington Post'a yaptığı açıklamada "Özellikle ilave şeker, rafine tahıllar, trans yağlar ve omega-6 yağ asitleri açısından zengin yiyecekler olmak üzere, yüksek oranda işlenmiş gıdalar beyinde iltihaplanma ve insülin direncini tetikler" diyor. Helman "Ayrıca insanlara sodyum, nitrat veya yapay katkı maddeleri açısından zengin gıdalara karşı dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullanıyor.

ISPANAĞI SOFRANIZDAN EKSİK ETMEYİN

DR. Helman, yiyecek ve sudaki pestisitlere, ağır metallere ve plastiklere orta düzeyde maruz kalmanın zaman içinde beyin fonksiyonlarını etkileyebileceğini belirtiyor. Dr. Joshua Helman ayrıca sağlıksız işlenmiş gıdalarla bilişsel sağlığın kötüleşmesi arasındaki bağlantı nedeniyle bazı araştırmacıların, Alzheimer'ı "tip 3 diyabet" diye adlandırdığını söylüyor. Beslenme uzmanı Nicolette Pace lutein içeren yiyecekleri önererek "Ispanak ve koyu yeşil yapraklı besinler hafıza, netlik ve odaklanma açısından güçlü bir iyileşme sağlıyor" diyor.