Termal çamur şifası şehir hastanesinde

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Uzmanı Dr. Anıl Erdem, tıbbi çamurun gücüyle ilgili "Son yıllarda yapılan klinik araştırmalar, peloidoterapinin eklem ağrısını azalttığını, eklem hareket açıklığını artırdığını göstermiştir" dedi. Uzm. Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğa, binlerce yıldır insanlara şifa sunuyor. Bu şifanın en eski ve etkili yöntemlerinden biri de peloidoterapi, yani tıbbi çamur tedavisi. Aslında modern tıpta uzun süredir kullanılan bu yöntem, uzman doktor gözetiminde devlet hastanelerinde uygulanıyor. Özellikle kas ve eklem ağrılarında kullanılan tıbbi çamur tedavisi, doğal minerallerin ve ısının bir araya gelmesiyle etkisini gösteriyor."

45 DERECELİK ÇAMUR KÜRÜ

Hastanede yer alan peloidoterapi ünitesinin, doğal çamurların tıbbi amaçla kullanıldığı modern bir tedavi birimi olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Erdem, uygulamanın nasıl yapıldığını şöyle anlattı: "Uzman hekim değerlendirmesi sonrası uygun görülen hastalara, 20–30 dakikalık seanslar halinde ortalama 10–15 seans uygulanır. Çamurun sıcaklığı genellikle 40–45°C civarındadır. Her seansın ardından hasta duş alır ve kısa bir dinlenme süresi verilir. Çamur, vücudun belirlenen bölgelerine lokal olarak uygulanmakta, bu sayede eklem ve kaslarda rahatlama, ağrıların azalması ve hareketliliğin korunmasına katkı sağlanmaktadır."

İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Tıbbi çamurun içeriğinde bulunanları ise Uzm. Dr. Erdem, şöyle sıraladı: "Tıbbi merkezlerde kullanılan çamurlar, özel ortamlarda 'olgunlaştırma' sürecinden geçirilir. Ardından mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri yapılır. Böylece ağır metal veya bakteri içermediğinden emin olunur. Yani sağlık kuruluşlarında kullanılan çamur, doğrudan topraktan alınan ham çamur değildir. İçinde, kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum, klorür, demir, sülfür gibi minerallerin yanı sıra doğal organik bileşenler, bitki kalıntıları ve humik asit gibi iyileştirici maddeler vardır. Bu bileşenler hem ısı hem kimyasal etkiyle uygulanan bölge üzerinde etkilerini gösterir."

VÜCUDUN ONARIM MEKANİZMALARINI HAREKETE GEÇİRİR

TIBBI çamurun vücutta nasıl iyileşme mekanizması oluşturduğunu ise Uzm. Dr. Erdem, şöyle açıkladı: "Isı ve mineral etkisiyle derin dokularda kan dolaşımı artar, kas spazmları çözülür, cilt altı dokularda gevşeme sağlanır. Böylece vücut kendi onarım mekanizmalarını aktive eder. Düzenli uygulamada ağrılar azalır, eklem hareketi artar, sertlik çözülür. Tıbbi çamur, hem ısının hem de minerallerin etkisiyle ağrı eşiğini yükseltir. Dolaşımı artırdığı için dokularda biriken ödem azalır. Aynı zamanda kaslarda gevşeme sağlayarak, hareketi kolaylaştırır. Bu nedenle kas spazmı yaşayan hastalar genellikle ilk haftadan itibaren belirgin rahatlama hisseder."



KİREÇLENME, BEL VE BOYUN TUTULMASINA İYİ GELİR

Uzm. Dr. Erdem, tıbbi çamur tedavisinin hangi hastalıklarda önerildiğini ise şöyle açıkladı: "Eklem kireçlenmesi, kas-iskelet sistemi ağrıları, fibromiyalji, kas spazmları, bel ve boyun tutulmalarında uygulanabilir. Egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleriyle birleştiğinde çok güçlü bir destek sağlar. Sporcularda kas/ bağ yaralanmalarında etkilidir. Çamur tedavisi kas gevşetici ve dolaşımı artırıcı etkisiyle toparlanmayı hızlandırabilir. Ancak yaralanmanın akut evresinde uygulanması önerilmez."



UZMAN HEKİM KONTROLÜNDE KAPLICA TEDAVİSİ

Uzm. Dr. Erdem, kaplıca tedavisinden yarar görebilecek hastaların da polikliniklerde yapılan kapsamlı muayene ve tıbbi değerlendirmeler sonrasında düzenlenen "Kaplıca Sağlık Kurulu Raporu" ile ilgili kaplıca tesislerine yönlendirildiğini de belirterek, "Bu uygulama, kaplıca tedavilerinin kontrolsüz değil, uzman hekim gözetiminde ve güvenli şekilde kullanılmasını sağlamaktadır" dedi.