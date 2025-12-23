Soğuğa karşı beslenme rehberi

Diyetisyen Dürdane Keskiner, kış aylarında metabolizma hızının düştüğünü ve beslenme alışkanlıklarının mevsime uygun olması gerektiğini belirtti. Dyt. Keskiner, kışın nasıl sağlıklı beslenileceğinin tüyolarını verdi.

METABOLİZMA YAVAŞLIYOR

Dyt. Keskiner, "Soğuk havalarda vücut, ısı dengesini koruyabilmek için kendini doğal bir koruma moduna alır ve enerji harcamasını minimum seviyeye düşürür. Bu süreçte vücut, enerji tasarrufu sağlamak için metabolik faaliyetleri yavaşlatır ve depoladığı enerjiyi koruma eğilimine girer" dedi.

BUNLAR ÇOK ÖNEMLİ

Kış aylarında beslenmede bazı temel prensiplere de değinen Dyt. Keskiner, bunları şöyle sıraladı:

Karbonhidrat alımında tam tahıllı ekmek, esmer pirinç, kepekli makarna ve bulgur gibi kompleks karbonhidratların tercih edilmesi gerekir. Bu besinler kan şekerini dengede tutarak uzun süre tokluk sağlar.

Protein alımı yeterli düzeyde olmalıdır; çünkü düşük proteinli beslenme metabolizmayı yavaşlatır. Yumurta, balık, tavuk, süt ürünleri ve baklagiller dengeli biçimde tüketilmelidir.

Yağ tercihinde ise doymuş yağlar yerine zeytinyağı, ceviz, badem ve avokado gibi sağlıklı yağ kaynaklarına yer verilmelidir. Bu yağlar hem kalp sağlığını korur hem de vitamin emilimini destekler.

Günde ortalama iki porsiyon meyve tüketmek, lif alımını desteklerken, bağışıklığı da güçlendirir.



BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN KIŞ BESİNLERİ

Dyt. Keskiner, bağışıklığı güçlendiren kış besinlerini şöyle sıraladı:

BALIK: Omega-3 yağ asitleri, bağışıklık sistemini destekler. Kışın, haftada 2 kez balık tüketmek bağışıklığı güçlendirir.

NAR: Güçlü bir antioksidandır. Kalsiyum, potasyum ve magnezyum açısından zengin olan nar, hastalıklara karşı koruma sağlar.

BAL KABAĞI: A vitamini açısından zengin olan bal kabağı, enfeksiyonlara karşı koruyucudur.

KUŞBURNU: C vitamini ve polifenoller bakımından oldukça zengindir. Soğuk algınlığına karşı korur.

AYVA: C vitamini ve fitokimyasallar içeren güçlü bir antioksidandır. Bağışıklığı destekler, boğaz ağrısına iyi gelir. Ihlamurla birlikte tüketebilirsiniz.

KEFİR: Bağırsak florasını güçlendirerek bağışıklığı destekler.

HAVUÇ: Beta karoten, C vitamini, potasyum ve çinko içeriğiyle bağışıklığı güçlendirir.

KİVİ: Polifenoller ve yüksek C vitamini içeriğiyle bağışıklığı destekleyen en güçlü meyvelerden biridir.

MEVSİMİNDE SEBZE VE MEYVE TÜKETİN!

Mevsiminde sebze ve meyve tüketilmesini öneren Dyt. Keskiner, "Doğal koşullarda olgunlaşan ürünler, katkı maddesine ihtiyaç duymadan yüksek vitamin, mineral ve antioksidan içeriği sunar. Kış mevsiminde portakal, elma, armut, greyfurt, limon, muz, nar, kivi ve mandalina gibi meyveler; yüksek lif ve C vitamini içerikleriyle sindirimi destekler ve bağışıklığı güçlendirir. Sebzelerde ise ıspanak, karnabahar, pırasa, kereviz, brokoli, turp, lahana ve havuç; vitamin, mineral ve antioksidan yapılarıyla vücudu güçlendirir, toksinlerden arınmasına yardımcı olur" dedi.