Fazla kilo ‘reflü’yü artırıyor

Türk Gastroenteroloji Derneği'nin (TGD) 42. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi'nde, UGH Kurs Koordinatörü, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Altay Çelebi ile görüştüm. Ülkemizde her 4-5 kişiden birini etkileyen, yaşam kalitesini düşüren yaygın bir sağlık sorunu olan reflü hastalığı ile ilgili önemli bilgiler verdi.

AĞZA ACI SU GELMESİ

Prof. Dr. Çelebi, "Hastalar tarafından 'mide yanması ya da mideden göğüs ortasına doğru yayılan yanma' veya 'ağza acı su gelmesi' şeklinde tanımlanan bu durum, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıyla oluşur. Giderek artan obezite sıklığı, beslenme alışkanlıkları, artan stres ve hareketsiz yaşam, reflü görülme sıklığını her geçen gün artırmaktadır" dedi.

GECE REFLÜSÜ

En sık görülen belirtilerinin ise mideden göğüs ortasına doğru yayılan yanma, ağıza acı su gelmesi olduğunu belirten Prof. Dr. Çelebi, "Yemek sonrası dönemde ve bazı hastalarda gece şikayetler artabilir. Bu şikayetler dışında; göğüs ağrısı, boğazda yanma, sık boğaz temizleme, aralıklı ses kısıklığı, kronik kuru öksürük gibi şikayetler de reflü hastalarında görülebilir" diye konuştu.

ALARM VEREN BULGULAR

MIDEDEN göğüs ortasına doğru yayılan yanma veya ağıza acı su gelmesi şikayetlerinin haftada bir ya da daha sık olmasının hekimler tarafından Gastroözofagael reflü hastalığı tanısı için kullanıldığını söyleyen Prof. Dr. Çelebi, "Hastalar bu şikayetlerle doktora başvurabilir. Eğer şikayetler uzun süredir devam ediyorsa, hasta 50 yaşın üzerindeyse, yutma güçlüğü, kilo kaybı, ağrılı yutma, inatçı kusmalar, mide kanaması gibi alarm bulguları varsa hasta doktora mutlaka başvurmalıdır" diye konuştu.

UZMANINDAN KRİTİK ÖNERİ: KİLO VERİLMESİ ŞART!

PROF. Dr. Çelebi, tedavide öncelikle yaşam tarzı değişiklikleri ve diyet değişikliklerinin hastaya önerildiğini belirterek, bunları şöyle sıraladı:

Obez hastaların kilo vermesi en etkili yaşam tarzı değişikliğidir.

Sigara ve alkol yemek borusu altındaki kapakçığın gevşemesine neden olarak reflüyü arttırır.

Öğünleri küçültün, ağır ve yağlı yemeklerden kaçının.

Yatmadan 2–3 saat önce yemek yemeyi bırakın.

Reflüyü arttırabileceği için domates ve domates ürünleri, çikolata, kahve ve kafeinli içecekler, asitli içecekler, nane, soğan, sarımsak, hamur işleri ve ağır tatlılardan kaçının.

Geceleri reflü şikayeti olan hastalara baş ucunun yüksek olması ve sırtüstü ya da sol yan pozisyonda yatmaları önerilir.

Bel çevresini sıkan dar giysiler mide basıncını artırarak reflüyü artırırlar.

İlaç tedavileri şikayetlerin şiddet ve sıklığına, endoskopideki bulgulara göre değişebilir.

ENDOSKOPİK TEDAVİ

PROF. Dr. Çelebi, tedavide öncelikle yaşam tarzı ve diyet değişiklikleri önerilirken, şikayete göre ilaç kullanımı da önerildiğini belirtti. Prof. Dr. Çelebi, "Seçilmiş ve reflü hastalığı testler ile kanıtlanmış hastalarda endoskopik ya da cerrahi tedaviler de önerilebilir. Reflü hastalığı erken tanı ve doğru tedavi ile kontrol altına alınabilir. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, düzenli beslenmek ve belirtiler konusunda bilinçli olmak toplum sağlığı için büyük önem taşımaktadır" dedi.