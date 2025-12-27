Göz rengini değiştirmek için Türkiye’ye geliyorlar

Dünyagöz Etiler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Baha Toygar, femtosaniye lazer teknolojisinin kullanıldığı FLAAK Pro tekniğiyle göz yapısına zarar vermeden doğal görünümlü ve kalıcı göz rengi değişikliğinin mümkün olduğunu açıkladı. Göz renginin nasıl değiştirilebildiğini, bu operasyonun ehil ellerde nasıl yapılması gerektiği konusunda da çok önemli bilgiler verdi.

AMERİKA'DAN BİLE GELİYORLAR

'Keratopigmentasyon' yani göz rengi değiştirme operasyonlarının uluslararası bir ilgili gördüğünü belirten Op. Dr. Toygar, bu ülkeleri şöyle sıraladı: "Meksika, Amerika, Porto Riko, Hindistan ve Yunanistan başta olmak üzere birçok ülkeden hastalar, Türkiye'ye geliyor."

EN ÇOK MAVİ VE YEŞİL GÖZLER

Hastaların en sık tercih ettiği renklerin yeşil, mavi ve ela olduğunu söyleyen Op. Dr. Toygar, nadiren kahverengi tonlarının da talep edildiğini ifade ederek, "Göz rengi değiştirme operasyonları en sık İtalya, Fransa, Amerika ve Türkiye'de uygulanıyor. Bu başarılı sonuçlar sayesinde giderek, daha fazla ülkede yayılmaya başladı. Yeni renk kombinasyonlarına yönelik Ar-Ge çalışmaları ise sürüyor" diye konuştu.

BİYOUYUMLU PİGMENTLER

Göz rengi değiştirme operasyonunda hangi teknolojilerin kullanıldığını ise Op. Dr. Toygar, şöyle anlattı: "FLAAK Pro, doğal görünüm sağlayan yenilikçi bir yöntem. FLAAK Pro ile kornea dokusunda mikro tüneller açılıyor ve bu alana biyouyumlu pigmentler yerleştiriliyor. Böylece göze herhangi bir yapay implant eklenmeden kontrollü, kalıcı ve doğal bir renk değişikliği elde ediliyor. Bu teknik, hem estetik amaçlarla hem de bazı göz hastalıklarının tedavisinde önemli faydalar sunuyor."



DETAYLI DEĞERLENDİRMEDEN SONRA RENK SEÇİMİ

Operasyon öncesinde hastaların kapsamlı bir göz muayenesinden geçtiğini belirten Op. Dr. Toygar, uygun bulunan hastaların estetik tercihleri doğrultusunda yönlendirildiğini belirterek, "Simülasyon teknolojisi sayesinde hastalar, seçtikleri göz renginin kendi yüz yapısıyla nasıl duracağını işlem öncesinde görebiliyor. Bu sayede hasta, ameliyat sonrası herhangi bir sürprizle karşılaşmadan en doğru renk kararını verebiliyor" dedi.



NASIL YAPILIYOR?

Ameliyatın genellikle lokal anestezi altında, ağrısız olarak gerçekleştirildiğini belirten Op. Dr. Toygar, "Pigmentler kalıcı olduğu için işlem geri döndürülemez; bu nedenle hastanın kararını dikkatle vermesi gerekir. Minimal invaziv bir işlem olan FLAAK Pro'nun iyileşme süresi, diğer göz ameliyatlarına kıyasla çok daha kısa. Hastalar günlük yaşamlarına hızlı bir dönüş yapabiliyor" dedi.





TEDAVİ AMAÇLI DA KULLANILIYOR

Bu yöntemin yalnızca kozmetik amaçlarla değil, aynı zamanda iris eksikliği, ışık hassasiyeti, travma sonrası gelişen iris defektleri, heterokromi ve albinizme bağlı fotofobi gibi durumlarda da etkili bir tedavi seçeneği olduğunu ifade eden Op. Dr. Toygar, keratopigmentasyonun hem kozmetik görünümü iyileştirdiğini hem de görsel konforu artırdığını belirtti.



TAM DONANIMLI HASTANELERDE YAPILMALI

BU önemli operasyonların tam donanımlı hastane ve ameliyathanelerde yapılması gerektiğini belirten Op. Dr. Toygar, ameliyat öncesinde detaylı bir göz muayenesinin şart olduğunun bir kez daha altını çizerek, şunları söyledi: "Uzman bir göz doktoru tarafından yapılan muayenede hastanın göz yapısı ve genel göz sağlığı değerlendirilir. Hasta uygun görülürse ameliyat için hazırlık sürecine geçilir. Gerekli görülmesi hâlinde ek sağlık testleri yapılabilir. Ayrıca göz hijyenine dikkat edilmesi ve cerrahi öncesi doktor önerilerine uyulması önemlidir."

YENİ TEKNİK HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

KONTAKT lens kullanımında kuruluk, hijyen, kullanım süresi ve enfeksiyon riskleri nedeniyle bazı kişilerin kalıcı çözümlere yöneldiğini belirten Op. Dr. Toygar, geçmişte uygulanan yöntemlere ilişkin de şu bilgileri verdi: "FLAAK Pro öncesinde kullanılan iris implantları göz içine yerleştirildiğinde yüksek göz tansiyonuna yol açabiliyordu. Bir diğer eski yöntem olan lazerle depigmentasyonda ise iris pigmentleri açılarak, yeni bir renk elde edilmeye çalışılıyordu. Ancak bu yöntemde serbest kalan pigmentler, göz içi sıvısını boşaltan kanallara yerleşerek, göz tansiyonu riskini artırabiliyordu ve ortaya çıkan renge tam olarak hâkim olmak mümkün değildi. Bu riskler nedeniyle artık tercih edilmeyen eski tekniklerin ardından günümüzde en güncel ve güvenli seçenek FLAAK Pro tekniğidir."