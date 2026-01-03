Bağımlılığa karşı aşı geliştiriliyor

Fentanilinetkilerini engellemeyi hedefleyen ve başarılı olması halinde opioid kullanım bozukluğuna karşı geliştirilen ilk "önleyici" tedavi olma potansiyeli taşıyan aşı, önümüzdeki aylarda insan denemelerine hazırlanıyor. Aşı, aşırı doz dahil olmak üzere fentanilin ölümcül etkilerini durdurmayı amaçlıyor. ABD Savunma Bakanlığı'nın desteğiyle geliştirilen aşının ilk aşamada güvenliğinin test edilmesi planlanıyor. Daha önce fareler üzerinde denenen aşıdan umut verici sonuçlar elde edildi. Euronews'e göre; 2026 yılının ocak veya şubat aylarında Hollanda'da aşının Faz 1 klinik denemelerine başlanacak.