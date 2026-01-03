Sudan sonra en sağlıklı içecek yeşil çay

Sudan sonra insan sağlığına en çok katkı sağlayan içecek belirlendi. Doğanın sunduğu mucizevi içeriklerle hazırlanan listenin zirvesinde, hücre yenileyici özelliğiyle yeşil çay yer aldı. Yeşil çay; yaşlanma etkilerini yavaşlatması, kanserojen maddeleri vücuttan uzaklaştırması ve hücreleri derinlemesine temizlemesiyle rakiplerini geride bıraktı. Uzmanlar, bu içeceğin düzenli tüketilmesinin bağışıklık sistemi üzerinde koruyucu bir kalkan oluşturduğunu ifade etti. Sudan sonra en sağlıklı içecekler şöyle: Yeşil çay, nane çayı, yağsız süt, alternatif sütler ve vitamin depoları, soya ve badem sütü, sıcak çikolata, portakal, limon suyu ve kefir.