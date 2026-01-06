Ateşi çıkan çocuğa buzlu suyla duş aldırmayın!

Medical Park Pendik Hastanesi'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Sami Yazar, çocuklarda ateş durumu hakkında sık bilinen yanlışlarla ilgili uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Yazar, "Genel olarak 38° C ve üzeri ateş anlamlıdır. 38-38.5°C arası hafif, 39°C üzeri yüksek ateş kabul edilir. 40°C ve üzeri ateş ise acil değerlendirme gerektirir. Özellikle 3 aydan küçük bebeklerde 38°C bile ciddi bir durumdur ve hiç beklemeden doktora başvurulmalıdır" dedi.

VİRAL ENFEKSİYONLAR

Prof. Dr. Yazar, 5 günden uzun süren ateş durumunun araştırılması gerektiğinin altını çizerek, "Çocuklarda ateşe yol açabilecek en sık neden viral enfeksiyonlardır. (Soğuk algınlığı, grip, virüs kaynaklı ishal, elayak- ağız hastalığı gibi) Bakteriyel enfeksiyonlar (orta kulak iltihabı, boğaz enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, zatürre gibi) daha az görülür fakat daha önemlidir. Aşı sonrası hafif ateş görülebilir ve genelde 24 saati geçmez. Diş çıkarma döneminde hafif ısı artışı olabilir ve bazı romatizmal hastalıklar da ateşe neden olabilir" dedi.

HAVALE RİSKİ

Prof. Dr. Yazar, ateşin vücudun mikroplarla savaşırken ortaya çıkardığı doğal bir savunma mekanizması olduğunu belirterek, "Yani her ateş kötü değildir; aksine birçok enfeksiyon sırasında bağışıklık sisteminin daha etkili çalışmasını sağlar. Ancak ateş çok yükseldiğinde çocuğu rahatsız eder, sıvı kaybına neden olur ve bazı çocuklarda ateşli havale riskini artırabilir" dedi.

UZMANINDAN KRİTİK UYARI!

"ILIK duş, bazı çocukları rahatlatabilir. Ancak soğuk suyla duş, buz uygulamaları, alkolle silme kesinlikle önerilmez" diyen Prof. Dr. Yazar, kritik uyarılarda bulundu: "Çünkü vücudun daha çok titremesine ve ateşin yükselmesine neden olabilir. Özellikle aşırı soğuk ya da buzlu suyla duş aldırmak, ateşi düşürmek yerine yükseltebilir. Eğer çocuk üşüyorsa, titriyorsa ılık duş aldırmak da uygun değildir. Ilık duş, ateş düşürücü ilaç sonrası ateşin düşmeye başladığı dönemde daha etkilidir. Çünkü el ve ayaklar ısınmaya başlar, çocuk kendini daha sıcak hisseder ve ılık duş rahatlatabilir."



İLK MÜDAHALE NASIL OLMALI?

PROF. Dr. Yazar, çocuğunuzun ateşi çıktığında evde ilk müdahalenin nasıl olması gerektiğini ise şöyle anlattı:

Önce çocuğun üzerindeki fazla kıyafetler çıkarılmalıdır.

Oda sıcaklığı 21–23°C civarında tutulmalıdır.

Bol su, anne sütü, ayran, meyve suyu gibi sıvılar verilmelidir.

Çocuk çok huzursuzsa doktorun önerdiği uygun dozda ateş düşürücü verilebilir.

Çocuk dinlenmeli, zorla yemek yedirilmemelidir.



SIK YAPILAN HATALAR

PROF. Dr. Yazar, çocuklarda ateş görüldüğünde sık yapılan hataları ise şöyle sıraladı:

Çocuğu kalın giydirmek veya üzerini battaniyeyle örtmek.

Buzlu suyla duş aldırmak. Bu, çocuğu titreterek, ateşi daha da yükseltir.

Doktor olmayan kişilerin önerisiyle antibiyotiğe başlamak. Antibiyotik ateşi düşürmez.

Kısa aralıklarla gereksiz ateş düşürücü vermek ilaç zehirlenmesine sebep olabilir.

Kıyafetin tamamen çıkarılması ve çocuğun üşütülmesi.