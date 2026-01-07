Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 7.01.2026

Yorgun uyanıyorsanız nedeni D vitamini eksikliği

Kış aylarında güneş ışığından yeterince faydalanılamaması, D vitamini eksikliğini yaygın bir sağlık sorununa dönüştürüyor. Halsizlikten bağışıklık düşüklüğüne kadar birçok belirti D vitamini eksikliğinin habercisi olabilir

Soğuk havalarla birlikte kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirilmesi, vücudun en önemli D vitamini kaynağı olan güneşten yeterince yararlanamamasına neden oluyor. Bu durum, özellikle kış aylarında D vitamin eksikliğinin daha sık görülmesine yol açıyor. Halsizlikten bağışıklık düşüklüğüne kadar birçok belirtinin D vitamin eksikliğiyle ilişkili olabileceğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nilufar İmanlı, D vitamin eksiklikleri ve bilinçsiz kullanımı ile ilgili önemli bilgiler verdi.

HAYATİ BİR HORMON
Uzm. Dr. İmanlı, D vitamininin vücut için hayati bir hormon olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi: "D Vitamini eksikliği her zaman belirgin şikâyetlerle ortaya çıkmaz. Sabahları yorgun uyanma, kas ve eklem ağrıları, kas krampları, sık geçirilen viral enfeksiyonlar ve bu enfeksiyonların ağır seyretmesi D vitamin eksikliğinin habercisi olabilir."

DUYGULARI DA ETKİLİYOR
Uzm. Dr. İmanlı, D vitamini eksikliğinin aynı zamanda duygu durum dalgalanmaları ve depresif ruh haline de neden olabileceğinin altını çizdi.


EN ETKİLİ KAYNAĞI GÜNEŞ
UZM. Dr. İmanlı, D vitaminin en ekonomik ve en etkili kaynağının güneş olduğunu belirterek, "Bunun yanında somon, ton balığı, palamut, yumurta sarısı ve D vitamini ile zenginleştirilmiş süt ürünleri de besin yoluyla destek sağlayabilir" diye konuştu.

FAZLASI ZARARLI OLABİLİR
D VİTAMİNİNİN bilinçsiz kullanımının da ciddi sorunlara yol açabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. İmanlı, "Aşırı D vitamini alımı kanda kalsiyum birikmesine, yani hiperkalsemiye neden olabilir. Bu durumda bulantı, kusma, karın ağrısı ve böbrek taşı gibi problemler görülebilir" uyarısında bulundu.

HEKİM KONTROLÜNDE TEDAVİ YAPILMALI
D VİTAMİNİ takviyesine başlamadan önce mutlaka kan düzeyinin ölçülmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. İmanlı, şu uyarıları yaptı: "Kandaki düzeye göre uygun tedavi hekim tarafından planlanmalıdır. D vitamini yağda eriyen bir vitamindir, bu nedenle yağlı besinlerle birlikte alınması emilimini artırır. D vitamini yalnızca bir vitamin değildir. Aslında vücudumuzda üretilen en önemli hormonlardan biridir. Bu nedenle eksikliği mutlaka tedavi edilmelidir. Ancak tedavi mutlaka hekim kontrolünde yapılmalıdır" diye konuştu.

