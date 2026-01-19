Sırt ağrısı yaşlı erkeklerde uykusuzluk habercisi

Yeni bir araştırmada bilim adamları, sırt ağrısı yaşayan erkeklerin zaman içinde uyku problemleri geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu tespit etti. Euronews'teki habere göre; Penn State Üniversitesi İnsan Gelişimi ve Aile Çalışmaları Bölümü'nde doçent olan ve çalışmanın başyazarı Soomi Lee, "Sırt ağrısı ve uyku sorunlarının yaşlı bireyler için ciddi problemler olduğunu biliyoruz" dedi. Lee, "Yıllar boyunca toplanan verileri inceleyerek, kötü uykunun sırt ağrısını mı yoksa sırt ağrısının kötü uykuyu mu öngördüğünü anlamaya çalıştık. Sonuçta sırt ağrısının uyku sorunlarına neden olduğunu gördük" diye de ekledi. Lee'ye göre, sırt ağrısının uyku problemlerinden önce gelmesi, etkili ağrı yönetiminin kaliteli uyku ve daha geniş çaplı sağlık sorunlarının önlenmesi için kritik olabileceğine işaret ediyor.Penn State ekibi, sırt ağrısı ile uyku sorunları arasında çift yönlü bir ilişki olup olmadığını da inceledi. Ancak analizler, uyku problemlerinin gelecekte sırt ağrısını öngörmediğini ortaya koydu. Araştırmacılar, bulguların büyük ölçüde beyaz, yaşlı erkeklerden elde edilen gözlemsel verilere dayandığını ve sonuçların kadınlar ya da daha farklı topluluklar için aynı şekilde geçerli olmayabileceğini vurguladı.Lee, "Bakım verenler ya da yakınlar sırt ağrısı sorunlarını fark ederse, bu bir uyarı işareti olabilir" dedi. Yaşlı bireylerin sırt ağrılarını ciddiye almasının, ileride ortaya çıkabilecek uyku sorunlarını ve yetersiz uykuya bağlı hafıza problemleri, depresyon, anksiyete ve düşme riskini azaltmaya yardımcı olabileceği belirtildi. Araştırmalara göre, yaşlılarda kaliteli uyku; daha iyi fiziksel sağlık, daha yavaş bilişsel gerileme ve daha düşük ölüm riskiyle yakından ilişkili. Son çalışmalar, en az üç ay boyunca haftada üç gece veya daha fazla uyku sorunu yaşayan kişilerin, normal uyuyanlara kıyasla demans ya da hafif bilişsel bozukluk geliştirme riskinin yüzde 40 daha yüksek olduğunu gösteriyor.Innovation in Aging dergisinde yayımlanan çalışma, yaşlı erkeklerin yaşlanma sürecini ve kronik hastalık gelişimini inceleyen uzun soluklu Osteoporotic Fractures in Men araştırmasının verilerine dayanıyor. Araştırmacılar, klinik uyku değerlendirmeleri en az altı yıl arayla yapılan 1.055 yaşlı erkeğin verilerini analiz etti. Katılımcılar, bu iki uyku değerlendirmesi arasındaki süreçte her dört ayda bir sırt ağrısının şiddeti ve sıklığına ilişkin soruları yanıtladı. Araştırma ekibi, katılımcıların kendi bildirimlerine dayanan sırt ağrısı verilerini kullanarak iki uyku değerlendirmesi arasındaki uyku sorunlarını karşılaştırdı. Sonuçlara göre sırt ağrısı, altı yıl sonra uyku problemlerinde yüzde 12 ila yüzde 25 arasında artışla ilişkilendirildi. Çalışma ayrıca düzensiz uyku saatleri, uykuyu sürdürmede zorluk ve gündüz aşırı uyku hali gibi sorunlara da odaklandı.