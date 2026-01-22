Uzmanı uyardı: Bu basit hata virüsleri yayıyor!

Sadece influenza değil RSV ve Covid gibi vakalarda da artış olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Samet Özer, "Havaların soğuması ile beraber çocuklarda, hatta erişkinlerde de hemofilus influenza dediğimiz virüs mikrobu çok ciddi artış gösterdi ve birbirine temasta çok hızlı yayılabilen bir virüs. Bu virüs genellikle soğuk havada yaşamayı ve burada replika olup çoğalmayı seven bir virüs. İnsanların genellikle birbirine teması ve solunum yoluyla bulaşan bir virüs. Şu anda sadece aslında influenza artışı değil, onun yanında RSV gibi, Covid gibi vakalarda da artış görüyoruz. Özellikle RSV dediğimiz virüs de çok şiddetli ve akciğer tutulumu yapabiliyor. Çocuklarda hastaneye yatışlar yoğun bakım yatışlarına sebep olabiliyor. Bu açıdan temas noktasında çok dikkat edilmesi gerekir. El yıkama ve temas izolasyonu virüslerden korunmakta en etkili yollardan bir tanesi" dedi.



Özer, aşılanmanın önemli olduğunu söyleyerek, "Okullarda hasta çocukların mümkün olduğunca devam etmemesini sağlamak gerekiyor. Bunun dışında da dediğim gibi el yıkama temas kısmına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Hemofiluz influenza virüsü soğuk havayı sevdiği için çok hızlı çoğalabiliyor soğuk havada. Muhtemelen havaların ısınmasıyla beraber bir miktar azaldığını göreceğiz. Burada en önemli şey semptomların başladığı anda hekime başvurmak çok değerli. Çünkü influenzada kullanabildiğimiz ilaçlar sadece ilk 48 saat içerisinde başlarsak ciddi bir etkinlik gösteriyor. Yine influenzadan korunmak için yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi aşı. Hala grip aşısı yapılabilir. Grip aşısı sezon boyunca uygulanabilir. O yüzden tüm çocukların mutlaka aşılanmasını, yaşlı ve risk grubunda olan kişilerin, kronik hastalığı olan kişilerin, diyabeti, kalp hastalığı olan kişilerin mutlaka aşılanmasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.