Ağızdaki bakteriler kilo artışını etkiliyor

Yeni bir araştırmaya göre obez teşhisi konulan kişilerde ağız içi bakteri yapısının, sağlıklı bireylere kıyasla 'daha farklı' olduğu tespit edildi. Uzmanlar, bu mikrobiyom değişiminin obezitenin erken teşhisi ve önlenmesinde kullanılabileceğini belirtti. New York Üniversitesi'nden Aashish Jha ve ekibi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan 628 yetişkinden alınan tükürük örneklerini inceledi. Araştırma sonucuna göre, obezlerin ağız ortamının daha asidik, karbonhidrat açısından zengin ve iltihaplı bir yapıya sahip olduğu ortaya çıktı. King's College London'dan Lindsey Edwards, çalışmanın obezite ile ağız mikrobiyomu arasındaki bağlantıya dair bugüne kadarki en güçlü kanıtlardan biri olduğunu söyledi.