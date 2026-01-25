Herkesin evinde var ama büyük tehlike! Sıcak su torbası yine hastanelik etti





"BAZEN O SICAK SU TORBASIYLA UYUNUYOR, TEHLİKELİ"

Kişilerin kimi zaman sıcak su torbasıyla uyuduklarını ancak bunun yapılmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Turan, "Bazen o sıcak su torbasıyla uyunuyor, uykudan uyandıklarını belirtiyorlar, hasta üzerine yatabiliyor, dikkat edelim. Hastamızda yüzde 30 yanık söz konusu. Halkımızın bu tarz ürünleri kullanırken dikkatli olmasını öneriyoruz. Gece ağrılarından dolayı hasta bu ürünü kullanmış. Sıcak su koymuş ve bir anda yüzde 30 yanıkla ve anormal derece bir ağrıyla bize başvurdu. Bu ürünlerle yatılması da tehlikeli çünkü üzerine yatıp basıncı artırması söz konusu olabilir. Çok sıcak olduğu zaman içerisine buhar birikiyor, o buhar basınç oluşturuyor ve hemen patlamasına yol açabiliyor. Kapaklarının oturmasına iyi dikkat edelim, eski ürünleri kullanmayalım" şeklinde konuştu.