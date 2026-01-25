Susam, zeytinyağı ve süt kadar faydalı

Yapılan araştırmalar, susamın inek sütüyle hatta zeytinyağı ile yarışacak kadar besin içerdiğini ortaya çıkardı. Susam tanesinin içinde bulunan lignan, güçlü bir antioksidan etkisi oluşturuyor. Bu küçük dev, sadece kolesterolü dengelemekle kalmıyor, aynı zamanda iç organları koruyucu bir kalkan gibi sarıyor. Çin Gıda Bileşim Tablosu'na göre susam yağı, yüzde 74.59 oranında doymamış yağ asidi içererek zeytinyağının yüzde 80'lik oranına çok yaklaşıyor. Zeytinyağına kıyasla çok ekonomik olan susam yağı, zengin aromasıyla yemeklere farklı bir lezzet katarken besin değerlerini de koruyor. Bitkisel kaynaklar arasında bulunan susam, kalsiyum oranı en yüksek besinlerden biri. Özellikle süt ürünleri tüketmeyenler için adeta hayat kurtarıyor.