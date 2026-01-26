Sabah yataktan kalkarken beliniz ağrıyorsa dikkat! Meğer nedeni buymuş...

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgalarıyla birlikte günlük yaşamda ani hareketler ve sıcak-soğuk geçişleri daha sık yaşanıyor. Özellikle sabah saatlerinde ve açık alanlarda bel bölgesinin soğuğa maruz kalması, bel ağrılarını adeta kaçınılmaz hale getiriyor. Uzmanlar, bu dönemde bel kasları zayıf olan kişilerin şikayetlerinin belirgin şekilde arttığına dikkat çekiyor.



Konuyla ilgili Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, açıklamalarda bulundu. Soğuk havalarda bel ağrılarının daha sık görüldüğüne değinen Prof. Dr. Şen, "Soğuk havaların gelmesiyle birlikte bazı kişilerde bel ağrıları arttı. Bel ağrıları artan kişilerde ağrıya bir yatkınlık var. Soğukta arabadan inerken, oturup kalkarken, sabah yataktan kalkarken bir bel ağrısı görülür. Bu ağrının nedeni daha önceden gelen egzersizlerin eksikliği, bel kaslarının zayıflığı, nefesi dikkatli kullanmaması ve ani ağır hareketleri yapmaları. Üstüne de kaslar zayıf olduğu için ağrıya yatkınlığı varsa soğukta bu tetikleniyor" diye konuştu.





"SICAK-SOĞUK DENGESİ İYİ AYARLANMALI"

Soğukta beli ağrıyan kişilerin dikkat etmesi gerekenleri de anlatan Prof. Dr. Şen, "Soğukta beli ağrıyan kişiler bel bölgesini sıcak tutmalı. Özellikle araca binerken en kalın montla araca binilir ancak daha sonra klimayla içerisi ısıtılınca mont çıkartılır. Araçtan geri inerken üşütülür. Evlerde özellikle sıcak, ancak balkona çıkınca soğuk olduğu için bel ağrısı kaçınılmaz oluyor. Bu sıcak-soğuk dengesini de iyi ayarlamanız lazım. Soğukla sıcak dengesini iyi ayarlayıp, bel kaslarını güçlendirecek egzersizler yaparsanız bel ağrılarını azaltabilirler"ifadelerini kullandı.