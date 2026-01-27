Bu sinyaller sinüzit habercisi

Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Erkan Aktan, kış aylarında artış gösteren sinüzit hakkında önemli bilgiler verdi. Op. Dr. Aktan, "Sinüzit, yüz kemikleri içerisinde bulunan ve sinüs adı verilen hava dolu boşlukların iç yüzeyini döşeyen mukozanın iltihaplanmasıdır. Sinüsler normalde burun boşluğuna açılarak, havalanır ve salgılarını burun içine boşaltır. Ancak bu açıklıkların tıkanması durumunda sinüs içinde salgı birikir ve enfeksiyon gelişebilir" dedi.Sinüzitin toplumda oldukça sık görüldüğünü ve özellikle kış aylarında artış gösterdiğini söyleyen Op. Dr. Aktan, "Kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonları daha sık görülmektedir. Soğuk algınlığı ve grip gibi viral enfeksiyonlar burun mukozasında ödem ve salgı artışına neden olur. Bu durum sinüs ağızlarının tıkanmasına yol açarak, sinüslerin havalanmasını bozar. Ayrıca kapalı ve kalabalık ortamlarda daha fazla zaman geçirilmesi, havanın kuru olması ve bağışıklık sisteminin zayıflaması da sinüzit gelişimini kolaylaştırır" diye uyardı.Sinüzit belirtilerinin hastalığın süresine ve şiddetine göre değişiklik gösterebildiğini ifade eden Op. Dr. Aktan, bunları şöyle sıraladı: "En sık olarak yüz, alın, göz çevresi ve dişlerde ağrı ya da dolgunluk hissi görülürken, buna burun tıkanıklığı eşlik eder. Koyu kıvamlı, sarı-yeşil renkli burun akıntısı ve genizden gelen akıntı sık rastlanan şikâyetler arasındadır. Baş ağrısı, koku alma duyusunda azalma, halsizlik ve yorgunluk da sinüzitin yaygın belirtilerindendir. Özellikle geceleri artan öksürük görülebilir. Akut sinüzitte ateş daha sık ortaya çıkarken, kronik sinüzitte ateş genellikle görülmez."Op. Dr. Aktan, şikâyetlerin 10 günden uzun sürmesi, giderek artması veya şiddetlenmesi durumunda mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına başvurulması gerektiğinin altını çizerek, "Belirtiler 10 gün ile 4 hafta arasında sürer. Çoğu zaman uygun tedaviyle tamamen iyileşir. Kronik sinüzitte ise şikâyetler 12 haftadan uzun sürer. Burun tıkanıklığı, geniz akıntısı ve koku kaybı ön plandadır. Ağrı daha hafif olabilir. Kronik sinüzitte alerji, burun eti büyümesi, burun içi eğrilikler ve sinüs ostiumlarını tıkayan anatomik problemler sıklıkla eşlik eder" dedi.İlaç tedavisine rağmen şikâyetleri geçmeyen ve kronik sinüzit hastalarında cerrahi tedavinin yapıldığını söyleyen Op. Dr. Aktan, şöyle dedi: "Bu ameliyatlarda, sinüslerin buruna açılan doğal kanalları endoskopik yöntemle genişletilerek, sinüslerin daha rahat havalanması ve iltihaplı akıntının boşalması sağlanır. Aynı operasyon sırasında burun içinde sinüzite yol açan eğrilik veya et büyümesi gibi yapısal sorunlar da düzeltilebilir. Hastanın durumuna göre, endoskopik cerrahi olan sinüs kanallarını balon yardımıyla açma yöntemi ya da navigasyonel cerrahi olan bilgisayar destekli, üç boyutlu görüntüleme ile yapılan daha güvenli cerrahi teknikler tercih edilebilir."