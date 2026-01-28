Aile hekiminin rahim ağzı kanseriyle büyük savaşı

Ocak ayı 'Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı'. Rahim ağzı kanseri, kadınlarda görülen jinekolojik kanserler arasında önemli bir yere sahip. En dikkat çekici özelliği ise erken evrede saptandığında yüksek oranda önlenebilir ve tedavi edilebilir olması. Buna rağmen, düzenli tarama programlarına kadınların katılmaması, hastalığın geç farkedilmesine neden olabiliyor.Ama bir aile hekimi var ki kadınları bu hastalığın pençesinden kurtarabilmek için var gücüyle mücadele ediyor. Şişli Kuştepe Aile Sağlığı Merkezi'nde 16 yıldır görev yapan, 3 bin 48 hastaya hizmet veren Aile Hekimi Dr. Neriman Erkan, serviks kanseri taraması için tüm kadın hastalarını HPV testi yaptırmaya teşvik ediyor.Öyle ki bir yıl önce ısrarla HPV testini yaptırması gerektiğini söylediği halde yaptırmayan 41 yaşındaki hastası Gül Deniz'i sonunda testi yapmaya ikna etmeyi başardı. Ancak Gül Deniz'in HPV testi pozitif çıktı. Dr. Erkan "Ne yazık ki kanserli dokuya rastlandı. Ama sevindirici olan erken teşhis etmiş olmamız oldu. İleri tetkikler için hatamızı hastaneye yönlendirdik. Kanserli doku çıkarıldı. Hastamızı kurtarmış olduk" dedi.HastaGül Deniz ise yaşadığı süreci şöyle anlattı: "Aile hekimim, sayesinde hastalığım erken teşhis edildi. Biyopsi süreci, ardından cerrahi bir operasyon geçtirdim. Bu hastalık ilerlemeden ondan doktorum sayesinde kurtuldum." Kadınlara çağrıda da bulunan Gül Deniz, "30 saniye bile sürmeyen Smear ve HPV testinizi yaptırmaktan lütfen çekinmeyin. Bu testler sayesinde hastalık erken teşhis ediliyor" dedi.Annesini kanser nedeniyle kaybettiğini belirten Dr. Erkan, "O dönem kimse bizi uyarmamıştı. Ben küçüktüm, bunun eksikliğini hep yaşadım. Bunun için hastalarıma erken tanının önemini her zaman anlatıyorum. 30 saniye bile sürmeyen basit bir test olan Papsmear testi ve HPV taramalarının yapılması, insana bir hayat veriyor. Kadınlarımız hayatını kaybetmiyor. Çocuklar annesiz kalmıyor. Bu o kadar önemli ki" dedi.Sağlık Bakanlığı daha fazla vatandaşın ücretsiz kanser tarama hizmetlerinden yararlanabilmesi için geçtimiz yıl kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme uygulamasını hayata geçirmişti. Ulusal Tarama Programı ile milyonlarca kişiye ulaşıldı. Bu kapsamda, 30 ile 65 yaş arasındaki kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA testi ile serviks (rahim ağzı) kanseri taraması ücretsiz yapılıyor.Rahim ağzı kanserinde 200 çeşit HPV tipi var. En etkili korunma yöntemi düzenli tarama programları. Smear testi, rahim ağzındaki hücresel değişiklikleri saptıyor. HPV testi, virüs tiplerini ortaya koyuyor. HPV aşısı, serviks kanserine karşı koruma sağlıyor. HPV aşısı için ideal yaş aralığı 9-14 yaş arası. Bu yaş grubundaki hem kız hem de erkek çocuklarına 2 doz şeklinde HPV aşısı yapılması öneriliyor. HPV aşısı, ülkemizde henüz ulusal aşılama programına girmedi.