“Ağrısı yok” demeyin! Diş çürükleri böyle fark edilmeden büyüyor

Okulların tatile girmesiyle birlikte çocukların beslenme alışkanlıklarındaki değişimlere dikkat çeken Çocuk Diş Hekimi Sena Çölgeçen, tatil döneminde artan şekerli gıda tüketiminin diş çürüğü riskini tetiklediğini vurguladı. Ebeveynlere "vakit varken kontrol" çağrısında bulunan Çölgeçen, sürece dair önemli detaylar paylaştı.





Pek çok ailenin, çocuk şikayet etmediği sürece diş hekimine gitmeyi ertelediğini ifade eden Sena Çölgeçen, "Diş çürükleri çoğu zaman sessiz ilerler. 'Ağrısı yoksa sorun yoktur' düşüncesi büyük bir yanılgıdır. Ağrı başladığında süreç hem daha zor hem de çocuk için daha kaygı verici olabilir. Erken tespit edilen sorunlar, ağrısız ve basit işlemlerle çözülerek çocuğun diş hekimi korkusu yaşamasının önüne geçer" dedi.





Okul dönemindeki yoğun temponun randevuları aksattığını belirten Çölgeçen, sömestr tatilinin avantajlarını şu sözlerle anlattı:

"Çocuklar okul stresi yaşamadan, aileler ise acele etmeden bu süreci daha sakin yönetebilir. Tatilde yapılan kontroller genellikle ağrı şikayeti olmadan, sadece önlem amaçlı gerçekleştiği için çocuklarda 'diş hekimi eşittir acı' algısı oluşmaz. Bu dönemde kurulan güven bağı, çocuğun tüm hayatı boyunca diş sağlığına bakış açısını olumlu etkiler"





SAĞLIKLI SÜT DİŞLERİ, GELECEĞİN TEMİNATI

Süt dişlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatan Çölgeçen, tedavi edilmeyen çürüklerin ileride diş dizilimi bozukluklarına ve daha karmaşık operasyonlara yol açabileceğini belirtti. Çölgeçen, "Sağlıklı süt dişleri, sağlıklı daimi dişlerin temelidir. Küçük bir kontrol, ileride büyük sorunların önüne geçebilir. Tatili çocuklarımızın sağlığına yatırım yapmak için değerlendirmek altın değerindedir" diyerek sözlerini tamamladı.