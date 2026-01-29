Gebelikte bu 5 belirtiye dikkat! Büyük tehlikeler barındırıyor

Gebelik sürecinde anne veya bebek kaynaklı problemler meydana gelebilirken uzmanlar, düzenli takibin önemini her fırsatta vurguluyor. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hicran Acar Şirinoğlu da erken tanının hayat kurtardığını belirtti. Anne sütünün koruyuculuğunu belirten Doç. Dr. Acar Şirinoğlu sigara, alkol kullanımı, kronik hastalıklar, ileri yaş gebeliği gibi durumların hamilelikte risk faktörlerinden olduğunu söyledi, gebelik ve takip süreçlerine ilişkin bilgi verdi.





"ANNE SÜTÜ ÇOK ÖNEMLİ HEMEN EMZİRMEKTEN VAZGEÇMEKTEN YANLIŞ"

'Emzirme oldukça önemli' diyen Doç. Dr. Hicran Acar Şirinoğlu, "Anne ile bebek arasında bağın kuvvetlenmesi için en önemli adım. Artık yeni nesil annelerimiz oldukça emek harcıyor. Yanlış yaptığımız şeyler; emzirme başlangıcında meme uçlarımız yara olduğu ya da sütümüz az geldiği zaman hemen emzirmekten vazgeçmek. Diğer temel yanlışımız da ek gıda sürecine erken başlamak. 6'ncı ay bitince ek gıda başlanır ama biz ne yapıyoruz; 5'nci ayda ek gıda vermeye başlıyoruz. Daha alerjik besinler oluyor, bu nedenle ek gıdaya geçiş sürecini erkene aldığımız zaman bebeğin gelişiminde de sıkıntılar yaşıyoruz. Bebek doğru zamanda doğru yerde doğru besinle tanışmalı, ilk 6 ay bitene kadar tanışması gereken tek besin anne sütü. Ekstrem durumlarda süt gelmiyorsa elbette ayına uygun mamalarla beslenebilir ama anne sütü çok önemli. Çocuğun ihtiyaçlarına göre şekil alıyor, hastalıklardan koruyor, mesela çocuğun demiri eksik annenin sütünde o artmaya başlıyor. Psikolojik açıdan da oldukça önemli. Sezaryen doğumlarda genelde süt gelişi genellikle gecikiyor ama bunda da vazgeçmeyip sık sık bebeği emzirirsek, memeyi bebeğin ağzına verirsek zamanla çok sağlıklı bir şekilde süt verdiğini görüyoruz. Düzgün beslenme ve düzgün uyku annede çok önemli. Memede sütü getiren en önemli şeylerden biri; dinlenme" dedi.





"RİSKLİ GEBELİK SAYISINDA ÇOK FAZLA ARTIŞ GÖRDÜK"

Anne sütü ve mama üzerine konuşan Doç. Dr. Şirinoğlu, "En önemli fark çocukların bağışıklık sistemi, ciddi anlamda bir fark oluyor çünkü anne sütüyle doğru bağışıklık kazanıldığı için daha az hastalığa yakalanıyor, daha dirençli oluyorlar. Bir de mama ile beslenmede obezite yani kilolu bebeği çok daha fazla görüyoruz. Anne sütünde genellikle obezite görmüyoruz, daha ileri yaşlarda da oldukça sağlıklı büyüdüklerini görüyoruz. Emzirme okullarından, takip oldukları çocuk doktorlarından oldukça iyi destek alsınlar. Son zamanlarda riskli gebelik sayısında çok fazla artış gördük, sebebi belki hayat şartları, kadınlarda obezitenin artması, beslenme tarzımızın değişmesi, hava kirliliği, stres faktörlerimiz bir sürü faktör etkileyebilir. Erken tanı çok önemli çünkü gerekli ilaçlar, müdahaleler, tanılar hastayı doğru yerde takip eder doğru yerde doğdurur. Hangi gebenin riskli olduğunu çok iyi tespit etmeliyiz" diye konuştu.





"ERKEN TANI, DOĞRU MÜDAHALE VE DOĞRU TAKİP ÇOK ÇOK ÖNEMLİ"

'Her gebenin en az 2 kere riskli gebelik polikliniğinde görülerek gebelik riskli mi, değil mi karar verilmesi gerekir' diyerek sözlerine devam eden Doç. Dr. Şirinoğlu, "Normal bir gebe ayda 1 polikliniğe uğraması gerekirken riskli bir gebe bazen 2 günde bir, haftada bir. Hatta yatırarak takip edelim, ani bir şey olursa çabucak doğum kararı verelim denebilir. Akciğerlerindeki enfeksiyonu engelleyebiliriz, daha çabuk entübasyondan, yoğun bakımdan çıkmasını sağlayabiliriz. Riskli gebelik takibi oldukça önemli. Erken tanı, doğru müdahale ve doğru takip çok çok önemli. Kilo bizim için risk faktörü, aile hikayesi mesela ailede şeker, tansiyon var, bunlar önemli. İleri anne yaşı bu da çok önemli çünkü yumurtalıklar yaşlanıyor. Annenin kronik bir hastalığı varsa bu çok çok önemli, şeker olabilir, Tip-1, Tip-2 şeker hastalığı, annede gebelikten önce kronik hipertansiyon bunlar da oldukça riskli gruba giriyor. Önceki gebeliğinde erken su gelişi yaşamış, anne karnında bebeğini kaybetmiş, plasentası erken yerinden ayrılmış ya da tansiyon, şeker gibi problemler yaşamış, bunlar da oldukça önemli risk faktörlerine giriyor. Türkiye'de sigara kullanımı da çok fazla arttı. Sigara bebeğin hem beyinsel hem fiziksel gelişimini oldukça kötü etkiliyor, gebeler kesinlikle sigara içmemeli. Alkol, sigara kullanmayalım. Her gebe alması gereken kiloyu almalı, gebeliğin tadını çıkarmalı ve yemesi gerekenleri yemeli. Gebe okullarındaki eğitimler inanılmaz önemli, bizim Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanemizde hem emzirme hem de normal doğumla ilgili çok güzel eğitimler veriliyor "ifadelerini kullandı.