Uyurken konuşanlar dikkat! Bu belirti nörolojik hastalığın habercisi olabilir

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, REM uykusuna ilişkin bozuklukların nörolojik açıdan dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti.

Güney Kore'deki Seoul National University Bundang Hospital araştırmacıları tarafından yürütülen uzun dönemli araştırmada, rüyalar sırasında ortaya çıkan bazı davranış bozukluklarının demans gibi nörodejeneratif hastalıkların erken belirtisi olabileceğini ortaya koydu.

Çalışma kapsamında, izole REM uyku davranış bozukluğu (iRBD) tanısı alan 162 hasta yaklaşık 7 yıl boyunca takip edildi. Ortalama yaşı 66 olan katılımcıların bilişsel işlevleri, dikkat, bellek ve yürütücü işlevleri kapsayan yaklaşık 320 nöropsikolojik testle değerlendirildi.

Araştırma sonuçları, iRBD tanısı bulunan bireylerde zamanla bilişsel işlevlerde belirgin bir gerileme geliştiğini gösterdi. Özellikle dikkat ve bellek alanlarındaki düşüşlerin, demans ve parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların erken evreleriyle ilişkili olabileceği de araştırma sonuçlarında aktarıldı.

Çalışmayı değerlendiren Asil, REM uyku davranış bozukluğunun çoğu zaman basit bir uyku sorunu olarak algılandığını ancak bunun önemli bir nörolojik uyarı olabileceğini vurgulayarak, "Rüyalar sırasında bağırma, vurma, ani hareketler gibi davranışlar, beynin bazı bölgelerinde başlayan nörodejeneratif sürecin erken yansımaları olabilir. Bu bulgular tek başına değerlendirilmemeli." ifadelerini kullandı.

Asil, araştırmanın rüya davranış bozukluklarının yalnızca uyku kalitesini değil, gelecekte ortaya çıkabilecek ciddi nörolojik hastalıkların erken belirtilerini de işaret ettiğini anlattı.

Uyku bozukluklarına eşlik eden unutkanlık, dikkat dağınıklığı ve düşünme hızında yavaşlamanın uzman tarafından değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Asil, "Erken dönemde yapılan nörolojik takip, demans gibi hastalıkların seyrini yavaşlatma açısından büyük önem taşıyor. Özellikle 50 yaş üzerindeki bireylerde bu tür belirtiler göz ardı edilmemeli." değerlendirmesini yaptı.