Yarıyıl tatili sonrası büyük uyum sorunu! En çok bu öğrenciler etkileniyor

İlk ve ortaöğretimdeki öğrenciler yarıyıl tatili sonrası 2 Şubat Pazartesi günü eğitim-öğretime kaldığı yerden devam edecek. Ancak tatilin ardından okullara dönüşün, beraberinde uyku düzeninden beslenme alışkanlıklarına kadar birçok değişikliği getirdiğini belirten Orman, evdeki alışkanlıkların okul sorumluluklarıyla uyumlu hale getirilmesinin başarı ve motivasyon için çok önemli olduğunu söyledi.

UYKU VE BESLENME DÜZENİ İLK SIRADA

İkinci dönemin ilk günlerinde öğrencileri en çok tatil döneminde esneyen uyku saatlerinin zorlayacağına dikkat çeken Orman, "Uyku ve uyanma saatlerinin okul temposuna uygun şekilde erkene çekilmesi sabah hazırlık sürecini kolaylaştıracaktır. Ayrıca kahvaltı alışkanlığının yeniden rutine dahil edilmesi, öğrencilerin gün boyu ihtiyaç duyacağı enerjiyi dengeli bir şekilde almalarına yardımcı olacaktır" dedi.

'EVDE DERS ÇALIŞMA DÜZENİ YENİDEN SAĞLANMALI'

Aslı Orman, tatil sonrası okuldaki akademik tempoya uyum sağlamada ev ortamında ders çalışma düzeninin yapılandırılmasının önemli olduğunu söyledi. Öncelikle öğrencinin yaşına ve ihtiyaçlarına uygun, sürdürülebilir bir günlük program oluşturması gerektiğini belirten Orman "Ödev ve tekrar saatlerinin belirli bir plan dahilinde yürütülmesi, sorumluluk takibini kolaylaştıracaktır. Bu süreçte ders çalışma alanının sabit tutulması ve odaklanmayı güçleştirecek dijital unsurlardan arındırılmalı. Özellikle ders saati ile dinlenme zamanının keskin çizgilerle birbirinden ayrılması, öğrencinin zihinsel verimliliğini koruyarak okul-ev dengesini daha sağlıklı kurmasını sağlayacaktır" İfadelerini kullandı.

'EKRAN KULLANIMI VE ZAMAN YÖNETİMİ DENGELENMELİ'

Tatil boyunca artış gösteren dijital ekran kullanımının okul döneminde mutlaka sınırlandırılması gerektiğini vurgulayan Orman, şunları söyledi:

"Televizyon, telefon ve bilgisayar kullanımının ders, dinlenme ve uyku saatleriyle dengeli bir şekilde planlanması, öğrencilerin hem zaman yönetimini destekleyecek hem de derslere odaklanma sürelerini de artıracaktır."