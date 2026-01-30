Aşı karşıtlığı kızamık vakalarını artırıyor

Cerrahpaşa Pediatri Günleri kapsamında 'Küresel Sağlıkta Değişen Enfeksiyon Dinamikleri' de masaya yatırılmıştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa'da kızamık vakalarının arttığını bildirdi. Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, İspanya, İngiltere ve Özbekistan endemik kızamık bulaşının görüldüğü ülkeler arasına girdi. Bunun en büyük nedeni ise aşı karşıtlığı nedeniyle aşıların yapılmıyor olması.DSÖ'ye göre kızamık şu anda Türkiye'de kontrol altında. Ama uzmanlar, son yıllarda küresel aşılama oranlarındaki düşüşe paralel olarak, aşı ile önlenebilir hastalıklarda yeniden artış gözlendiğine dikkat çekerek, uyarıyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Deniz Aygün, aşılama oranlarının dünyada düştüğüne dikkat çekerek, bu kapsamdaki küresel tehlikeyi gözler önüne serdi. Doç. Dr. Aygün "Şu anda Cerrahpaşa'da ya da ülkemizde bir vaka bildirimi olmadı. Ama olmayacağı anlamına gelmiyor. Geçen sene bize gelen vakaların çoğu, aşıları yaptırılmamış çocuklardı" dedi.Doç. Dr. Aygün, şunları söyledi: "Enfeksiyon hastalıkları, insanlık tarihi boyunca savaşlar, göçler, kentleşme ve çevresel değişimlerle şekillenmiş; tifüs, kolera, veba ve çiçek gibi salgınlar milyonlarca insanın yaşamını etkilemiştir. Günümüzde ise küreselleşme, iklim değişikliği ve zorunlu göçler, enfeksiyonların yerel bir sorun olmaktan çıkıp küresel bir tehdit haline gelmesine neden olmaktadır."Bir patojenin saatler içinde kıtalar arası yayılabildiği bu çağda, çocuk sağlığının küresel sağlık politikalarının merkezinde yer aldığını söyleyen Doç. Dr. Aygün, "Aşılama, toplumları enfeksiyon hastalıklarından korumanın en etkili ve etkin yoludur. Toplumsal bağışıklık, nüfusun yeterli bir kısmının bağışık olmasıyla salgınların önlenmesini sağlar. Ancak bireysel bağışıklığın zamanla azalması, yeni doğanların eklenmesi, göçler ve yeni varyantların ortaya çıkması, bu dengeyi kırılgan hale getirmektedir" dedi.Ülkemizde kızamık aşılama oranlarının yüzde 95'in üzerinde olduğunu belirten Doç. Dr. Aygün, "Ülkemizde iyi bir aşılama oranı var. Ama aşı karşıtlığı aşılama oranlarını düşürüyor. Aşılama oranının bir ülke için yüzde 95'in üzerinde olması gerekiyor. Aşılama oranı yüzde 93'e düştüğünde bile kızamık salgını riski büyüyor" dedi.Doç. Dr. Aygün, bağışıklığı olmayan kişilerin yaklaşık yüzde 90'ı, enfekte bir kişiyle temas ettiğinde hastalığa yakalanabildiğini söyleyerek, ailelere şu uyarılarda bulundu: "Şu anda vakamız yok ama her zaman tehlike var. Aileler, çocuklarının çocukluk çağı aşılarını mutlaka yaptırmalı. Aşının bir tehlikesi yok. 9'ncu aydan itibaren kızamık aşısı yapılıyor. Eskiler, 'kızamık kapı deliğinden bile girebilen bir hastalık' der. Gerçekten böyle. Ürkütücü olan kızamık hava yoluyla bile bulaşan bir hastalık. Aşılama oranları düşerse kolayla bulaşır."Kızamık son derece bulaşıcı bir hastalık. Uzmanlara göre bağışıklığı olmayan kişilerin yaklaşık yüzde 90'ı, enfekte bir kişiyle temas ettiğinde hastalığa yakalanıyor. Belirtiler genellikle enfeksiyondan 10–12 gün sonra ortaya çıkıyor. Akıntılı burun, öksürük ve hafif ateş gibi soğuk algınlığı benzeri semptomlardan, ışığa hassasiyet, yüksek ateş ve tüm vücuda yayılan kırmızı döküntülere kadar ilerleyebiliyor. Virüs, hasta kişilerin öksürme ve hapşırmasıyla havaya yayılan damlacıklar yoluyla bulaşıyor. En etkili korunma yöntemi ise iki doz kızamık aşısı.