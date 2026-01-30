Düzensiz uyku kalp krizini tetikliyor

Yeni bir çalışmaya göre 'gece kuşu' olarak tanımlanan geç saatlere kadar ayakta olmak, sağlığı kötü etkiliyor. İnsan vücudunun ana biyolojik saati olan sirkadiyen ritim, sadece uyku düzenini değil, kalp atış hızı, tansiyon, stres hormonları ve metabolizmayı da düzenliyor. "Science alert" sitesinde yer alan habere göre araştırmacılar, her bireyin ritminin farklı olduğunu ancak gece geç saatlerde fiziksel ve zihinsel olarak daha aktif olanların, erken kalkanlara oranla daha fazla risk altında bulunduğunu ifade etti. İngiltere'deki UK Biobank veri tabanından 300 binden fazla yetişkinin 14 yıl boyunca takip edildiği çalışmada, gece kuşlarının toplumun ortalama kesimine kıyasla ilk kez kalp krizi veya inme geçirme riskinin yüzde 16 daha fazla olduğu saptandı.