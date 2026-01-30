Tümöre karşı umut veren gelişme

İspanya'da yapılan yeni bir araştırma, pankreas tümörüne karşı umut veren sonuçlar elde edildi. Euronews'te yer alan habere göre, Ulusal Kanser Araştırma Merkezi'nden (CNIO) gelen yeni bir çalışma, üçlü kombinasyon tedavisi kullanılarak farelerde pankreas tümörlerinin yok edilebildiğini ve yeniden ortaya çıkmalarının önlenebildiğini ortaya koydu. Araştırmacılar, "Bu çalışmalar, pankreatik duktal adenokarsinom hastalarının sağ kalımını artırabilecek yeni kombinasyon tedavilerinin tasarlanmasının önünü açıyor" dedi. Sonuçların, yeni klinik deneylerin geliştirilmesi için bir yön çizdiği kaydedildi.