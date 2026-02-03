Kanserde likit biyopsi dönemi

Kanser tanı ve tedavisinde klasik doku biyopsisine alternatif olarak geliştirilen likit biyopsi, son yıllarda giderek daha fazla gündeme geliyor. Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi'nden Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Sakin, "Hastadan yalnızca kan ya da farklı vücut sıvılarının alınmasıyla yapılan bu yöntem, tümörün genetik özellikleri hakkında önemli bilgiler sunuyor. Likit biyopsi hem tanı hem de tedavi sürecinde hekimlere yol gösteriyor" dedi.

TÜMÖR ANALİZİ

Likit biyopsinin adından da anlaşılacağı üzere sıvı örnekleriyle yapıldığını belirten Prof. Dr. Sakin, "Bu yöntemde çoğunlukla kan örneği kullanıyoruz. Bazen idrar, beyin omurilik sıvısı, akciğer ya da karın sıvısı gibi farklı vücut sıvılarından da analiz yapılabiliyor. Bu örneklerde tümör hücresi, tümöre ait DNA ya da tümörden kopmuş parçacıkları inceleyebiliyoruz" dedi.

GENETİK HARİTA ÇIKARILIYOR

Likit biyopsinin en önemli avantajlarından birinin de cerrahi girişime gerek kalmadan bilgi sağlaması olduğunu belirten Prof. Dr. Sakin, şunları söyledi: "Bazen hastadan doku biyopsisi almak zor ya da riskli olabiliyor. Likit biyopsi sayesinde yalnızca kan örneğiyle bile tümörün genetik haritasını çıkarabiliyoruz. Böylece tümörün akıllı ilaçlara ya da hedefe yönelik tedavilere uygun olup olmadığını değerlendirebiliyoruz."



MOLEKÜLER MUTASYON TESPİT EDİLİYOR

Tedavi sürecinde likit biyopsinin yol gösterici olduğunu belirten Prof. Dr. Sakin, "Uygulanan tedaviye karşı tümör zamanla direnç geliştirebilir. Likit biyopsiyle bu dirence yol açan moleküler mutasyonları saptayabiliyoruz. Ayrıca tümörün gidişatı, nasıl davranabileceği ve ilerleme potansiyeli hakkında da önemli bilgiler elde ediyoruz" diye konuştu.



ERKEN TANI İÇİN UMUT VERİCİ

LİKİT biyopsinin bazı alanlarda rutine girdiğini, bazı alanlarda ise çalışmaların sürdüğünü belirten Prof. Dr. Sakin, şunlara dikkat çekti: "Şu anda genetik analizi, tedaviye direnç ve erken nüks tespitinde aktif olarak kullanıyoruz. Erken teşhis aşamasında ise çalışmalar devam ediyor. Yakın gelecekte bazı kanser türlerinde erken tanıda da likit biyopsiyi daha sık kullanacağız."

HÜCRELERE YAKIN TAKİP

LİKİT biyopsinin yalnızca tanıda değil, takipte de kullanıldığını belirten Prof. Dr. Sakin, "Ameliyat olmuş hastalarda kanda dolaşan tümör hücrelerine bakarak, tamamlayıcı tedaviye ne kadar ihtiyaç olduğunu anlayabiliyoruz. Tedavisi tamamlanan hastalarda ise erken dönemde nüks gelişip gelişmediğini yine kan analizleriyle tespit etmek mümkün" dedi.