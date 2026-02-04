Bağışıklık güçlendireyim derken sağlığınızdan olmayın

İç Hastalıkları Hekimi Uzman Doktor Hale Akan, pandemi sonrası sosyal medyanın da etkisiyle artan vitamin ve mineral takviyesi kullanımına karşı vatandaşları uyardı. Uzman Dr. Akan, takviyelerin hekim değerlendirmesi olmadan kullanılmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.



Son yıllarda, özellikle pandemi sonrası dönemde sosyal medyanın etkisiyle vitamin ve mineral takviyelerine yönelimin arttığını ifade eden Dr. Akan, "Pek çok kişi bağışıklığını güçlendirmek ya da kendini daha enerjik hissetmek amacıyla bu ürünleri kendi kendine kullanıyor. Ancak vitamin ve mineral takviyeleri masum ürünler değildir ve herkeste aynı etkiyi göstermez" dedi.



Sağlıklı bireylerin öncelikle ihtiyaçlarını dengeli ve sağlıklı beslenme yoluyla karşılaması gerektiğini vurgulayan Akan, "Sağlıklı beslenmeyen, yeterince uyumayan ve hareketsiz bir yaşam süren bireylerin yalnızca vitamin takviyesi alarak sağlıklı olmayı beklemesi doğru değildir" diye konuştu.

Vitamin ve mineral takviyelerinin kullanılmadan önce mutlaka hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Dr. Akan, gerekli durumlarda kan tetkikleri ve fizik muayene ile eksikliklerin tespit edilmesinin önemine dikkat çekti. Takviye ihtiyacı varsa hangi vitaminin, hangi dozda ve ne kadar süreyle kullanılacağına hekim tarafından karar verilmesi gerektiğini ifade etti.



Her bireyin ihtiyacının farklı olduğunu söyleyen Uzman Dr. Hale Akan, "Herkes aynı vitamin takviyesini kullanmak zorunda değildir. Bu nedenle vitamin ve mineral takviyeleri hekim önerisi olmadan başlanmamalıdır" uyarısında bulundu.