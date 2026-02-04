Kanserde en kritik dönem sessiz geçiyor! İşte dikkat etmeniz gereken 5 belirti





TARAMA VE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ ERKEN TANININ ANAHTARI

Kanserde erken teşhisin yalnızca belirtilerin fark edilmesiyle sınırlı olmadığına dikkat çeken uzmanlar, düzenli tarama ve görüntüleme programlarının önemini vurguluyor. Yaş, cinsiyet ve risk faktörlerine göre planlanan görüntüleme tetkikleri, henüz belirti vermemiş kanserlerin bile erken evrede tespit edilebilmesine imkan tanıyabiliyor.



Doç. Dr. İnce dayı, sözlerini şöyle tamamladı:

"4 Şubat Dünya Kanser Günü, erken teşhisin önemini hatırlatmak için önemli bir fırsat. Görüntüleme yöntemleri, kanserin erken evrede tespit etmek katkı sağlayarak tedavi sürecini olumlu yönde etkileyebilir. Bu nedenle düzenli kontroller ve tarama programları ihmal edilmemelidir."