Kanserle mücadelede tarihi başarı! 5 yıllık sağkalım yüzde 70

4 Şubat Dünya Kanser günü kapsamında konuşan Karadurmuş, tüm bu karamsar tablonun yanı sıra 2026 ABD Kanser istatistiklerine göre, onkoloji dünyasında umut verici eşiğe ulaşıldığına dikkat çekti. Karadurmuş, "Kanser hastaları için 5 yıllık sağkalım oranı ilk kez yüzde 70 seviyesine yükseldi. Son yıllarda kanser tedavisinde çok önemli bir dönüşüm yaşıyoruz. Akıllı ilaçlar, immünoterapiler, kişiye özel tedavi yaklaşımları sayesinde sağ kalım süreleri arttı. Akıllı ilaçlar 22 kanser türünde kullanılıyor, saç dökmüyor, yorgunluk dahi yapmıyor. İmmünoterapiler de bugün 7 kanser türünde ülkemizde geri ödeme alan önemli ajanlar. Artık 'tek tip tedavi' anlayışı yerine, tümörün biyolojik özelliklerine göre planlanan bireyselleştirilmiş tedavilerden söz ediliyor. mRNA aşıları gelecekte kanserin yörüngesini pozitif anlamda etkileyecek" dedi.

"BİLİM DIŞI YÖNTEMLER TEDAVİYİ GECİKTİRİYOR"

Karadurmuş, tıbbi onkoloji uzmanı olmayanların, kenevir, yüksek doz C vitamini ya da fitoterapinin kanseri tedavi edebileceği yönünde bilgiler vermesinin halkı yanlış yönlendirebileceğini aktardı. Bu tür uygulamaların kanseri tedavi edici ajanlar olmadığını vurgulayan Karadurmuş, "Kanseri tedavi edeceğiz' kemoterapiye, akıllı ilaca hiç gerek yok derseniz yanlış yaparsınız. Tedavi ötelenerek erken evredeki hasta tıbbi onkoloji uzmanına geç gidebilir" ifadesini kullandı.