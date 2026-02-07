Göz tedavisinde yapay zeka ile yeni bir çağ başladı

Göz sağlığı teknolojilerinde yaşanan dijital devrim, özellikle görme kaybına yol açabilen hastalıkların erken teşhisinde yeni bir çığır açıyor. Dünyagöz Hastaneler Grubu Medikal Direktörü Prof. Dr. Bozkurt Şener, yapay zekanın göz hastalıklarının tedavisinde nasıl bir devrim başlattığını anlattı...

GÖZE YAPAY ZEKA İLE MUAYENE

Prof. Dr. Şener, "Geleneksel muayene yöntemlerinin ötesine geçen bu yeni nesil teknoloji; hastanın göz yapısını, retina ve sarı noktanın durumunu, kornea kalınlığını ve biyometrik parametrelerini kısa sürelerde analiz ediyor. Yapay zeka algoritmaları sayesinde bu hastalıklar, 'tehlikeli' evreye gelmeden çok önce tespit edilebiliyor. Tıbbın geleceği veriye dayalı öngörüde" dedi.

ÇOK SAYIDA HASTAYI DEĞERLENDİRİYOR

Sistemin çalışma prensibini Prof. Dr. Şener, şu sözlerle açıklıyor: "Artık çok sayıda parametreyi çok kısa süreler içinde analiz edebilen teknolojik sistemlere sahibiz. Dünyanın farklı bölgelerinden çok sayıda hasta profilini süzerek, hangi rahatsızlığın hangi noktada yoğunlaştığını ve hangi aşamada 'tehlikeli' bir evreye dönüşeceğini yapay zeka teknolojisi ile öngörebiliyoruz."

KİŞİYE ÖZGÜ TEDAVİ MODELİ

Prof. Dr. Şener, geleneksel yöntemlerin ötesine geçen bu analitik yaklaşımın her hastanın kendine has anatomik haritasına en uygun tedavi metodunun belirlenmesine olanak tanıdığını belirterek, "Bu da hem hastanın güvenini artırıyor hem de doğru hasta doğru tedavi yaklaşımını güçlendiriyor" dedi.



SARI NOKTAYI ERKEN EVREDE TESPİT EDİYOR

ÖZELLIKLE sessizce ilerleyerek gözde hasara sebep olabilecek rahatsızlıklar için yapay zekanın 'erken uyarı sistemi' gibi çalıştığını söyleyen Prof. Dr. Şener, "Sarı nokta gibi sinsice ilerleyen ve erken evrede fark edilmemesi büyük risk oluşturan hastalıklar konusunda yapay zeka teknolojisi ile muayene çok önemli bir rol üstleniyor. Yapay zekadan elde ettiğimiz bu veriye dayalı öngörüler, uzman hekim tecrübesiyle birleştiğinde telafisi mümkün olmayan kayıpların önüne geçilmesinde hayati bir bariyer oluşturuyor" dedi.

HEKİM TECRÜBESİYLE DAHA DA GÜÇLÜ

ÇOK sayıda veriyi kısa sürede analiz edebilen bu sistemlerin, her hastanın benzersiz anatomik haritasına en uygun tedavi metodunun belirlenmesine olanak tanıdığının altını çizen Prof. Dr. Şener, " Yapay zeka destekli analizlerden elde edilen veriye dayalı öngörüler, uzman hekimlerin tecrübesiyle harmanlanarak, tedavi protokollerinin her birey için özel olarak kişiselleştirilmesini sağlıyor. Bu analitik yaklaşım sayesinde, sinsi ilerleyen hastalıklar erkenden teşhis edilirken; lazer veya premium lens (akıllı lens) cerrahisinde de hastanın göz yapısına en uygun, objektif ve güvenli yol haritaları oluşturulabiliyor" diye konuştu.



LAZERE UYGUNLUK YAPAY ZEKA İLE ÖLÇÜLÜYOR

YAPAY zekâ ile sadece hastalık teşhisinde değil, hastaların premium lens (akıllı lens) ve lazer cerrahisine uygun olup olmadığı konusunda da değerli bilgiler elde ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Şener, şöyle dedi: "Hastanın göz yapısı, kornea kalınlığı ve diğer biyometrik parametreler yapay zeka ile analiz edilerek, cerrahiye uygunluk objektif şekilde değerlendirilebiliyor. Lazer veya premium lens (akıllı lens) cerrahisi için gelen hastalara yapay zeka destekli muayene ile uygunluğunu ölçerken aynı zamanda önceliklendirilmesi gereken farklı göz rahatsızlıklarını tespit edebiliyor."

YENİ NESİL MERCEK TASARIMI YAPIYOR

YAPAY zekanın premium mercek tasarımlarında da aktif olarak kullanıldığını vurgulayan Prof. Dr. Şener, "Yapay zeka ile optimize edilen özellikli halka yapılı mercekler, her mesafede kesintisiz ve daha kaliteli bir görüş sağlayarak, refraktif cerrahide yeni bir çağ başlattı. Kontrast duyarlılığının artırılması ve disfotopsi (ışık saçılmaları) etkilerinin azaltılması üzerine yapılan çalışmalar da bu lenslerde oldukça başarılı sonuçlar ortaya koyuyor. Bu ileri teknolojiyi günümüzde çok daha yaygın olarak görüyoruz. Üstelik bu premium lensler, sadece katarakt hastalarında değil, kataraktı henüz oluşmamış, gözlük veya kontakt lens bağımlılığından kurtulmak isteyen hastalarda da uygulanabiliyor" şeklinde konuştu.