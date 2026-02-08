Alzheimer unutkanlıkla başlamayabilir! İlk belirtiler herkesi yanıltıyor



Demansın uzun bir yolculuk olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Hasan Armağan Uysal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Beyin çevresini anlamlandıramadıkça beden ve davranışlar alarm verir. Hastaların 'inat' veya 'huysuzluk' gibi görünen davranışlarının ardında genellikle korku ve kontrol kaybı yatar. Bu alarmı susturmanın yolu hastayla tartışmak değil, onun dünyasına yaklaşmaktır. Görevimiz, her ailenin ve her beynin kendine özgü hikayesini yargılamadan dinlemektir."