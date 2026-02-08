Güçlü dostluklar ömrü uzatıyor

Daha yavaş yaşlanma ile sağlıklı ve uzun bir yaşamın sırrı, derin ve kalıcı sosyal bağlarda saklı. ABD'deki Cornell Üniversitesi'nden bilim insanları, yaşam boyu sosyal ve duygusal desteğin avantajlarını incelediği bir çalışma yaptı. Orta yaştaki 2 bin 100'den fazla katılımcının verilerinin incelendiği çalışmada, yaşam boyu süren sosyal desteğin, biyolojik yaşlanmayı yavaşlatabileceği belirlendi. Araştırma sonucunda, güvenilir dostlara ve derin bağlara sahip kişilerin daha genç bir vücut ile düşük hücresel iltihaplanmaya sahip olduğu görüldü.