Katkılı gıdalar beyni bozuyor

Giriş Tarihi: 8.02.2026

Yediğimiz her şey, hem beden hem zihin sağlığımızı etkiliyor. Eatingwell sitesinin yer verdiği çalışmaya göre, zararlı gıdaların yoğun tüketimi ruh sağlığı sorunlarına neden oluyor. Şeker, aşırı işlenmiş gıdalar, gazlı içecekler ve paketlenmiş atıştırmalıklar gibi çok sayıda gıdayı sürekli tüketmek depresyona neden oluyor. Araştırmaya göre, bu besinlerde bulunan zararlı katkı maddeleri, beynin işleyişini bozuyor ve iltihaplanmaya neden oluyor. Uzmanlar, beslenmede yapılacak küçük değişikliklerin zihinsel ve duygusal sağlığın iyileşmesine katkı sağladığını vurguladı.
