Yemekten sonra oturmayın yürüyün

Yemek sonrası hafif de olsa hareket etmek oldukça önemli. National Geographic'in yer verdiği çalışmalara göre, yemek yedikten sonra yürüyüş yapmak beyni ve vücudu olumlu yönde etkiliyor. Çalışmalar, yemek sonrası yapılan hafif hareketlerin bile kan şekeri kontrolünü ve bağırsak-beyin etkileşimini etkileyerek vücudun besinleri daha verimli bir şekilde işlemesine yardımcı olduğunu gösterdi. ABD'deki George Washington Üniversitesi'nden beslenme uzmanı Loretta DiPietro, kaşığı bıraktıktan yaklaşık 30 dakika sonra hareket etmeye başlamanın ideal zaman olduğunu vurguladı.