Gün boyu telefona bakanlar risk altında! Uzmandan kritik uyarı

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Safiye Küçükgül, göz sağlığı ile beslenme arasında güçlü bir ilişki olduğunu vurguladı. Küçükgül, göz dokularının sağlıklı kalabilmesi ve yaşa bağlı görme kayıplarının önlenebilmesi için doğru beslenmenin büyük önem taşıdığını söyledi. Küçükgül günümüzde gözlerin telefon, televizyon ve tablet kullanımıyla yoğun şekilde mavi ekran ışığına ve çevresel faktörlere maruz kaldığını belirterek, bu durumun zamanla göz yorgunluğu ve görme problemlerine yol açabileceğini de kaydetti.



Düzenli ve dengeli beslenmenin, göz hücrelerini koruyarak retina sağlığını güçlendirdiğini kaydeden Safiye Küçükgül, koyu renkli sebzeler havuç, mor lahana, her renkte turp ve yeşil yapraklı sebzeler etleri koyu renkli olup çoklu doymamış yağ asitleri bulunduran sardalya, hamsi ve uskumru başta olmak üzere balık, yumurta, kuru yemişler, tam tahıllar ve turunçgillerin göz sağlığı açısından önemli besinler arasında yer aldığını aktardı. Vitamin ve antioksidan yönünden zengin besinlerin göz hastalıklarına karşı koruyucu etkisine dikkat çeken Uzm. Dr. Küçükgül A vitamini, lutein, zeaksantin, C ve E vitaminleri ile omega-3 yağ asitlerinin göz sağlığını desteklediğini ifade etti. Uzm. Dr. Küçükgül, yetersiz ve dengesiz beslenmenin gece körlüğü, katarakt, makula dejenerasyonu ve göz kuruluğu gibi ciddi rahatsızlıklara neden olabileceğini de dile getirdi.



Küçükgül, "Sağlıklı beslenme alışkanlıkları uzun vadede göz sağlığını korumanın temel yollarından biridir" dedi.



Beslenmenin yanı sıra düzenli göz kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini de vurgulayan Uzm. Dr. Küçükgül, güneş gözlüğü kullanımı, ekran başında gözlerin dinlendirilmesi ve sigaradan uzak durulmasının da göz sağlığını koruyucu önlemler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.