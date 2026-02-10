Dalıp gitmek o hastalığın belirtisi olabilir! Uzmanlar uyardı: "Hafife almayın"

Epilepsinin beyindeki elektriksel aktivitenin geçici olarak bozulmasıyla ortaya çıkan bir nörolojik hastalık olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Adem Delice, hastalığın seyrinin kişiden kişiye farklılık gösterdiğini ifade etti.

Toplumdaki yaygın kanaatin aksine epilepsinin her zaman bayılma veya kasılma şeklinde seyretmediğini kaydeden Delice, "Bazı nöbetler kısa süreli dalma, farkındalık kaybı ya da istemsiz hareketler şeklinde görülebilir. Bu nedenle epilepsi her zaman çevre tarafından kolayca fark edilmeyebilir" dedi.





"YANLIŞ BİLGİLER SOSYAL YAŞAMI ZORLAŞTIRIYOR"

Toplumdaki ön yargıların ve yanlış bilgilerin, epilepsiyle yaşayan bireylerin günlük hayatını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Uzm. Dr. Delice, "Doğru bilgi ve farkındalık, bireylerin sosyal yaşamda daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda bulunmasını sağlar. Dünya Epilepsi Günü, bu ön yargıların azalması ve toplumda bilinç düzeyinin artması açısından kritik bir öneme sahip" ifadelerini kullandı.