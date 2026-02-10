Evde çıplak ayakla gezenler dikkat! Ağrıyı artıran büyük hata



Prof. Dr. Karalezli, halk arasında yaygın olan bir yöntem hakkında sert uyarılarda bulundu:

"Topuğu sert yere vurarak dikeni kırmaya çalışmak gibi çok yanlış inanışlar var. Sakın yapmayın! Bu yöntem oradaki ödemi ve yırtığı artırarak iyileşmeyi geciktirir. Çözüm 'kırmak' değil, o bölgeyi yumuşatmak ve esnetmektir"