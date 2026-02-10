Sigara bırakma seferberliği

Sağlık Bakanlığı tütün ürünleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Tütünün sağlığa zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak için mobil sigara bırakma ekipleri ve tütünle mücadele timleri sahada görev yaparken; sağlık tesislerinde bulunan 'Sigara Bırakma Poliklinikleri'nde de vatandaşlara ücretsiz destek ve danışmanlık hizmeti sağlanıyor.

ÜCRETSİZ İLAÇ DESTEĞİ

Türkiye genelinde şu anda yaklaşık bin 500 Sigara Bırakma Polikliniği bulunuyor. Poliklinik hizmetleri danışanın şartlarına uygun olarak uzaktan veya yüz yüze verilebilirken, tüm süreç hekimler tarafından yürütülüyor. Polikliniklerde ayrıca, şiddetli nikotin yoksunluğu belirtileri gösteren, sigarayı bırakma sürecinde fizyolojik zorluk yaşayan kişiler için ücretsiz ilaç desteği sağlanıyor.

4 MİLYON MUAYENE

Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sunulan sigarayı bırakma tedavisinde, toplamda 4 milyondan fazla muayene gerçekleştirildi. Uzman hekimler tarafından uygun görülen 1,5 milyondan fazla kişinin, bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış ilaç tedavisinden faydalanması sağlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından sigara bırakma hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla 81 ilde 150 merkezde çevrim içi (uzaktan) sigara bırakma polikliniği de hizmete alındı. Bu modelle vatandaşlar, fiziki başvuru gerektirmeden, dijital platformlar üzerinden hekimler tarafından değerlendirilerek, danışmanlık, motivasyonel destek ve izlem hizmeti alabiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı' ile sigarayı bırakmak isteyen bireylere rehberlik ediliyor. Aramalarda motivasyon sağlayıcı görüşmeler yapılarak, danışanlara 7 gün 24 saat, canlı destek sağlanıyor. Ayrıca bu süreçte ortaya çıkabilecek nikotin yoksunluğu belirtilerinin üstesinden gelmeye yönelik karşılaşılabilecek davranış değişikliklerine ilişkin de danışmanlık veriliyor. Bu kapsamda 2025 yılında 'ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nda yaklaşık 134 bin çağrı yanıtlandı. Hat üzerinden 441 bin vatandaş araması gerçekleştirilerek, bireylere sigarayı bırakma sürecinde destek olundu.

TÜTÜNLE MÜCADELE TİMLERİ

Mobil sigara bırakma hizmetleri kapsamında da 'Tütünle Mücadele Timleri' kamu kurumları, eğitim alanları ve iş yerlerinde, yerinde bilgilendirme ve danışmanlık sunuyor. Tütün ürünü kullanan bireylerin bağımlılık dereceleri tespit edilerek, 'Mobil Sigara Bırakma Poliklinikleri'ne ve 'ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'na yönlendirme sağlanıyor. Bu çalışmalar sonucunda, 2025 yılında sahadan gelen yaklaşık 43 bin danışan, ALO 171'e yönlendirilerek sigara bırakma hizmet aldı.





YEŞİLAY'DAN SİGARAYI BIRAKMA ÇAĞRISI

YEŞİLAY Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, sigaranın toplumdaki en yıkıcı etmenlerden biri olduğunu belirterek, sigarayı bırakma çağrısı yaptı. Doç. Dr. Dinç, "Tütün önlenebilir ölüm nedenleri arasında ilk sırada. Önlenebilir ama önlenmediği için çok sayıda insanımızı kaybediyoruz. Dünya çapında her gün 22 bin, yılda 8 milyondan fazla insan tütüne bağlı olarak hayatını kaybediyor. En kötüsü ise bunların 1,2 milyonunun pasif içicilik nedeniyle hayatını kaybetmesi" dedi. E-sigara bağımlılığı ile ilgili de Doç. Dr. Dinç, şöyle dedi: "Çocuklarımız ve gençlerimiz için en büyük tehditlerden biri e-sigaradır. Çünkü çocuklar ve gençler e-sigarayı yetişkinlerden 9 kat daha fazla kullanıyor. Gençlerin dikkatini çekmek için e-sigaranın daha az zararlı olduğu söyleniyor. 'Aroması var, güzel kokusu var, tadı var, cazibesi var' gibi sözlerle algı üreterek çocuk ve gençleri bağımlılığa başlatan bir endüstri var."

BAŞLAMA YAŞI 16

Doç. Dr. Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) yapılan 23 bin başvuru üzerinden yapılan araştırmaların ortaya çıkardığı sayıları da açıklayarak, "Analiz çalışmalarına göre sigaraya başlama yaşı 16, ortalama tüketim süresi 23 yıl, günlük tüketim miktarının 22 adet olduğunu görüyoruz. Bunlar çok üzücü rakamlar. Ama bunun yanında sevindirici rakamlarımız da var. Yeşilay'a tedavi için gelen 7 kişiden 6'sı bağımlılıktan kurtuluyor" ifadelerini kullandı.