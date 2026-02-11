Kilo değil lodos ödemi

İstanbul lodos etkisine girdi. Meteoroloji uzmanları 2-3 gün boyunca lodosun etkili olacağını bildiriyor. Diyetisyen Gözde Akın ise lodosun vücudumuza olan fiziksel etkileri hakkında önemli bilgiler verdi.

RUH HALIMIZI ETKİLİYOR

Lodosun, birçok kişinin hem ruh halini hem de fiziksel dengesini etkileyen güçlü bir hava olayı olduğunun altını çizen Dyt. Akın, bunu şöyle açıkladı: "Havanın basıncındaki değişim, nem oranının artması ve sıcaklığın beklenmedik dalgalanmaları; baş ağrısı, halsizlik, huzursuzluk gibi etkilerin yanı sıra vücutta ödem oluşumunu da tetikleyebilir."

ELLERDE VE AYAKLARDA ŞİŞLİK

Özellikle lodosun estiği günlerde birçok kişinin yüzünde, ellerinde, ayak bileklerinde ve karın bölgesinde şişkinlik fark edebildiğini söyleyen Dyt. Akın, "Bu durum doğrudan lodosun yarattığı sıvı tutulumuna yatkınlık ile ilişkilendirilebilir. Ancak beslenme ve yaşam tarzı düzenlemeleriyle lodos günlerinde ortaya çıkan ödemi kontrol altına almak mümkündür" dedi.

İŞTAHINIZ ARTABİLİR

Lodos yüzünden iştahın artabileceğine de dikkat çeken Dyt. Akın, şu tavsiyelerde bulundu: "Öğün atlamayın çünkü uzun süre aç kalmak vücudun su tutma eğilimini artırabilir. Sebze ağırlıklı, liften zengin öğünler tüketin. Örneğin; brokoli, kabak, enginar, semizotu, salatalık gibi. Şekerli ve rafine karbonhidratlı gıdaları (beyaz ekmek, hamur işleri, tatlılar) sınırlandırın. Lodos nedeniyle artan iştah dalgalanmalarını kontrol etmek için yanınızda sağlıklı atıştırmalıklar bulundurun. Badem, ceviz, yoğurt, meyve, tam tahıllı kraker bu konuda en doğru tercihler olabilir."

MUZ, AVOKADO, ISPANAK TÜKETİN

BU dönemde yetersiz su tüketimi ve tuz oranı yüksek besinlerin tercih edilmesinin, ödemin daha belirgin hale gelmesine yol açabildiğini belirten Dyt. Akın, şu beslenme önerilerinde bulundu: "Paketli ve işlenmiş gıdalar vücudun su tutma eğilimini artırırken, potasyumdan zengin ve lifli besinler sıvı dengesinin korunmasına destek olur. Potasyumdan zengin olan muz, avokado, ıspanak, kabak, kuru kayısı, mercimek gibi besinler tüketilebilir. Tuz tüketimini mutlaka azaltın. Paketli, salamura ve işlenmiş ürünlerden uzak durun. Maden suyu tüketiyorsanız sodyum oranı düşük olanları tercih edin."

BU HAVALARDA ADAÇAYI İÇİN

BAZI bitki çaylarının vücudun sıvı dengesini desteklediğini söyleyen Dyt. Akın, "Ancak bu çayların bilinçsiz ve aşırı bir şekilde tüketilmemesi gerekir. Ödem azaltmaya yardımcı çaylar kontrollü bir şekilde tüketilebilir. Maydanoz, kiraz sapı, zencefil, adaçayı, yeşil çay bu konuda destekleyicidir. Bu çayları günde 1-2 fincan ile sınırlayın. Kronik bir hastalık varsa tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışılmalıdır" dedi

30 DAKİKA YÜRÜYÜŞ YAPIN

UZUN süre hareketsiz kalmak, stres düzeyinin artması ve düzensiz uykunun lodoslu günlerde ödem şikayetlerini artırdığına da dikkat çeken Dyt. Akın, "Günlük rutinlerde yapılacak küçük düzenlemeler, bu etkilerin hafiflemesine yardımcı olabilir. Örneğin gün içinde en az 20-30 dakika yürüyüş yapmaya çalışın. Bacaklarda şişlik varsa gün içinde birkaç kez bacakları kalp seviyesinin üzerine kaldırarak dinlenin. Uzun süre oturmaktan kaçının ve her 45 dakikada bir kısa hareket molası verin. Lodosun getirdiği stres ve gerginliği azaltmak için nefes egzersizi veya hafif esneme hareketleri uygulayın" dedi.

ÖDEMİ AZALTMANIN YOLLARI

DYT. Akın, lodos günlerinde ödemi azaltmaya yönelik önerilerilerini ise şöyle sıraladı:

■ Günlük 8-10 bardak su tüketmeye özen gösterin.

■ Tuz oranı yüksek, paketli ve işlenmiş gıdalardan uzak durun.

■ Potasyumdan zengin besinlere sofranızda yer verin.

■ Öğün atlamadan, liften zengin sebze ağırlıklı beslenin.

■ Gün içinde 20-30 dakika yürüyüş yaparak, dolaşımı destekleyin.

■ Uzun süre oturmaktan kaçının, düzenli hareket molaları verin.