Soğuk havada cildiniz çatlıyorsa dikkat! Asıl nedeni düşündüğünüzden farklı

'KIŞ AYLARINDA CİLT BARİYERİNİ GÜÇLENDİRMEK MÜMKÜN'

Soğuk hava koşullarında cilt bakımının temel amacının bariyeri onarmak ve güçlendirmek olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Talibova, kış aylarında nazik ve kokusuz temizleyicilerin tercih edilmesi, çok sıcak veya çok soğuk suyla temastan kaçınılması ve düzenli olarak bariyer onarıcı nemlendiricilerin kullanılması gerektiğini ifade etti. Dudakların bariyer oluşturucu ürünlerle korunmasının önemine değinen Uzm. Dr. Talibova, duş ve yüz yıkama sırasında ılık su kullanılmasının ve deriyi tahriş edebilecek sert keseleme işlemlerinden kaçınılmasının da cilt sağlığı açısından önemli olduğunu belirtti. Duş sonrası ilk dakikalarda nemlendirici uygulanmasının cildin nem dengesini korumaya yardımcı olduğunu ifade etti.