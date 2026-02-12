Bebeklere RSV tehdidi

El Bebek Gül Bebek Derneği tarafından yürütülen bir araştırma, Türkiye'de bebeklik döneminde ciddi sağlık riskleri oluşturan RSV (Respiratuvar Sinsityal Virüs) tehlikesini gözler önüne serdi. Araştırmaya, bebekleri olan bin 61 kişi katıldı. En yüksek katılım ise İstanbul'dandı. Araştırma, RSV'nin yalnızca bir enfeksiyon hastalığı değil, aile sistemini, çalışma hayatını ve ruh sağlığını doğrudan etkileyen önemli bir halk sağlığı meselesi olduğunu ortaya koydu.

BİN 61 KİŞİ KATILDI

RSV, 0-2 yaş bebeklerde çok sık görülmesine, ayaktan tedavi ve hastane yatışına kadar giden bir süreç olmasına rağmen, bin 61 anne-baba ve hamilelerle Türkiye genelinde yapılan araştırmaya göre, ebeveynlerin yüzde 87'si bu virüsü daha önce hiç duymadığını söyledi. Ebeveynlerin yüzde 93,9'u çocukluk çağı aşılarını düzenli yaptırdığını belirtti. Kamuoyuna çağrı yapan uzmanlar, toplumsal farkındalığın artması gerektiğine ve asıl zorluğun bilgi eksikliğinden kaynaklandığına dikkat çekti. Türkiye'de bebeklerin büyük çoğunluğu, yaşamlarının ilk 2 yılında RSV kaynaklı bronşiolit ve zatürre gibi ciddi solunum yolu enfeksiyonlarıyla karşı karşıya kalıyor. Ancak, uzmanlar RSV'nin yalnızca tıbbi bir sorun olmadığının fark edilmesi için uyarıyor. Bu süreç, ailelerin sosyal yaşamlarını, iş hayatlarını, psikolojik dayanıklılıklarını ve ekonomik dengelerini derinden etkileyen çok katmanlı bir yük yaratıyor.

AİLELERİN HAYATI DURUYOR

Çalışma, ailelerin yaşadığı yoğun kaygı, bilgi eksikliği, iş gücü kaybı ve ekonomik yükün, RSV sürecini daha da ağırlaştırdığını ortaya koydu. RSV sürecinde bir bebeğin nefes almakta zorlandığı her an, ebeveynler için hayatın adeta durduğu bir döneme dönüşüyor. O dönemlerde ailelerin sosyal yaşamları askıya alınıyor, günlük rutinler yerini derin bir endişeye, belirsizliğe ve sürekli tetikte olma haline bırakıyor.

BEBEKLERİ ETKİLEYEN VİRÜS

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, şunlara dikkat çekti: "RSV, çoğu zaman basit bir nezle gibi başlıyor. Ancak özellikle ilk iki günden sonra hızla bronşit ve zatürreye ilerleyerek, küçük bebeklerde ciddi solunum sıkıntısına yol açabiliyor. En çarpıcı gerçek ise RSV sebebiyle hastaneye yatırılan bebeklerin büyük bölümünün zamanında doğmuş ve daha önce tamamen sağlıklı çocuklar olmasıdır. Bu nedenle RSV, yalnızca riskli bebeklerin değil, tüm bebekleri etkileyebilen bir virüs olarak ele alınmalıdır."



HER YIL YÜZ BİNİN ÜZERİNDE HASTANEYE YATIŞ

RSV'nin sağlık sistemine etkisini değerlendiren Cerrahpaşa Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. S. Haluk Özsarı ise şöyle dedi: "RSV, sadece bir virüs değil, aynı zamanda sağlık sistemleri açısından iyi yönetilmesi gereken hastalık yükü olarak değerlendirilmelidir. Her yıl yüz binin üzerinde hastane yatışına ve giderek artan yoğun bakım ihtiyacına yol açan bu yük, doğru ve zamanında önleyici yaklaşımlarla büyük ölçüde azaltılabilir. Ancak gerekli adımlar atılmadığı sürece, bu tablo ne yazık ki her yıl tekrar etmektedir."



RSV NEDİR?

RSV, burun, boğaz ve akciğer de dahil olmak üzere solunum yollarını etkileyen, soğuk algınlığı benzeri semptomlara neden olan RNA virüsüdür. Daha çok kış aylarında ve özellikle küçük çocuklarda görülen RSV virüsü, yine çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonlarının en yaygın nedeni. RSV virüsü vücuda, burun ve ağız ile birlikte göz yoluyla girer. Enfekte kişiden öksürme ve hapşırma sonrası çıkan solunum damlacıkları ile ile de bulaşabilir. Belirtileri, ateş, öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı, hırıltılı nefes alma, halsizlik ve yorgunluk.