Kalori saymak sağlıklı mı?

BBC Türkçe'de yayınlanan habere göre; kalori sayımı, uzun süredir kilo yönetimi için en çok tercih edilen yöntem olarak görülüyor. Ancak bu yöntem, insanları strese sokabilir, kafalarını karıştırabilir ve sürekli takip gibi yorucu bir alışkanlığa saplanıp kalmalarına neden olabilir. Diyetisyenler, kilo vermek isteyenlerin dikkat ettiği bu kontrolün gerekçesini şöyle anlatıyor: Vücudumuz yiyeceklerden aldığımız enerjiyle çalışır ve kilomuzu kontrol etmek istiyorsak, ne kadar yakıt aldığımızı ve ne kadar yaktığımızı bilmemiz gerekir. Ancak sıkı bir takip genellikle stres yaratır. Öyleyse, kalori hesabı yapmalı mıyız?Halk sağlığı kılavuzları günlük kalori alım miktarımızın şu şekilde olmasını öneriyor:2.500 kcal2.000 kcalDiyetisyenlere göre bu rakamlar; tipik aktivite düzeyine sahip "ortalama" bir yetişkine dayanan, yaklaşık rakamlardır. Ancak vücudunuz, hesaplanacak bir dizi rakamdan ibaret değildir. Gerçekte enerji ihtiyacınız uyku kalitenize, stres seviyenize, sağlığınıza, hormon döngünüze ve ne kadar hareket ettiğinize bağlı olarak her gün değişir. Kalori farkındalığı, diyetinizde fazladan enerjinin nereden eklendiğini belirlemenize yardımcı olabilir, ancak bir sayıya katı bir şekilde bağlı kalmak, vücudunuzun gerçekten neye ihtiyacı olduğunu anlamanızı engelleyebilir. Bazıları için kalori saymak, kısıtlayıcı bir diyete giden yol olabilir.Moda diyetler uzun vadede işe yaramadığından, yoğun kalori sayma ve kilo verme alışkanlıkları edinmek yerine, genel fiziksel ve zihinsel sağlığımız için neyin iyi olduğuna odaklanmalıyız. Sezgisel beslenme, vücudunuzun doğal sinyallerini dinlemenizi (yemek yeme, dinlenme veya egzersiz yapma gibi) ve vücudunuzun ne yapması gerektiğini bildiğine güvenmenizi teşvik eder. Bu yaklaşım, vücudun sağlığınız için gerekli olan yiyecek miktarını ve türünü bildiği varsayımına dayanır. Bu sinyalleri dinlemeyi öğrenerek, kalori saymadan uzun vadede işe yarayan iyi bir beslenme şekli bulabilirsiniz.Tüm kaloriler eşit değildir. Yüz kalori değerindeki brokoli, vücudunuzda aynı miktardaki jelibondan çok farklı bir etki yapar. Biri size lif, vitamin ve düzenli enerji katarken, diğeri ise size hızlı bir enerji patlaması ve zevk verir. Her ikisi de enerjiyi artırabilir, ancak genel beslenmeye bakmak önemlidir. Sadece bir sayıya ulaşmak yerine vücudunuzu beslemeye odaklandığınızda, doğal olarak daha tok hissedersiniz. Lif, sağlıklı yağlar ve proteinler bu konuda dostunuzdur, sizi tok tutar ve sürekli bir sonraki atıştırmalığı düşünmenizi engeller.

