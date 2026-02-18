Uzmanlar uyardı: Bu hatayı yapanlarda kalp krizi daha sık görülüyor

Kalp hastalarını bilgilendirmede özenli davrandıklarını dile getiren Avcı, "Özellikle soğuk havada damar sisteminde kasılma dediğimiz durum gerçekleşiyor. Bu durumda hem kalp atışı sayısında artış hem de kan basıncında yükselme oluyor. Dolayısıyla bu hastalarımızda soğuk havanın etkisiyle kalp krizi oranında artış görüyoruz. Ayrıca kalp damarlarındaki plakların yırtılması nedeniyle kalp krizine de sebep olabilmektedir. Dolayısıyla soğuk havada özellikle plak yırtılmasını daha sık görüyoruz. Bu da kalp krizinin normalde gördüğümüzden daha fazla görünmesine sebebiyet veriyor." ifadesini kullandı.