Kilonuzu 35 ile çarpın! Ramazanda içmeniz gereken su miktarı meğer buymuş...

Giriş Tarihi: 19.02.2026 15:01

Sağlık Bakanlığı, Ramazan ayında hem formda kalmak hem de bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyen vatandaşlar için kapsamlı bir beslenme rehberi yayımladı. Sahurdan iftara kadar olan süreçte vücut dengesini korumanın yollarını paylaşan Bakanlık; su tüketiminden pişirme tekniklerine, probiyotik desteğinden porsiyon kontrolüne kadar kritik uyarılarda bulundu. Özellikle sahurun atlanmaması gerektiğine vurgu yapılan rehberde, uzun süreli açlığın vücuda yük bindirmemesi için altın değerinde tavsiyeler yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı Ramazan ayında oruç tutanlar için beslenme önerileri hazırladı. İftar ve sahurlarda dikkat edilmesi gerekenler ile su tüketiminin önemine dikkat çekildi. Öneriler şöyle:
BU ÜRÜNLERE ŞANS VERİN:
Kefir, ayran gibi probiyotik besinler, bağışıklık sistemini olumlu etkilediği için özellikle öğün aralarında tercih edilmeli.
YAĞLI YİYECEKLERDEN UZAK DURULMALI:
Oruç zeytin ve hurma gibi besinlerle açılmalı, iftarda fazla yağlı yiyecekler tüketilmemeli. Yemekler kızartmadan ziyade haşlama, ızgara ya da fırında az yağlı olarak pişirilmeli.

KÜÇÜK PORSİYON YENMELİ:
İftar ve sahurda tek seferde büyük porsiyonlar yerine aralıklarla küçük porsiyonlar tercih edilmeli. Öğünler arasında ayrıca meyve, kuru meyve, süt ya da yoğurt tüketilmeli.
SAHUR ATLANMAMALI:
Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta ve tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan bir kahvaltı ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan hafif öğün de tercih edilmeli.

SU TÜKETİMİNE DİKKAT EDİLMELİ:
Çay, kahve, soda, ayran, süt gibi sıvılar tüketilse bile sıvı ihtiyacının karşılanması için su içilmesi şart. Bir kişinin günlük toplam sıvı ihtiyacı ortalama yaklaşık 2,5-3 litre olup, kişinin tüketmesi gereken miktar 35 ml x vücut ağırlığı (kg) formülü ile kolayca hesaplanabilir.

