‘Sabrın Nakşı’ sergisi sanatseverleri buluşturdu

Yıldız Holding, ramazan ayını Türk-İslâm sanatının en güzel örnekleriyle karşılama geleneğini 'Sabrın Nakşı' sergisiyle sürdürüyor. 'Sabır' temasından ilham alan, tezhip, kalem işi ve katı' sanatının incelikli örneklerini bir araya getiren serginin açılışı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Tütüncü ev sahipliğinde Çamlıca Kampüsü'nde sanat camiasını buluşturdu.

Katı' sanatçısı Dürdane Ünver, tezhip sanatçısı Mamure Öz, mimar-nakkaş M. Semih İrteş, katı' sanatçısı Safiye Morçay ile tezhip ve kalemişi sanatçısı Sevgi İrteş'in farklı teknik ve üsluplarla üretilmiş 52 eserinin yer aldığı sergi, 19 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.