Dünyagöz Hastaneler Grubu Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aylin Koç Akbay, ramazan ayında göz sağlığını korumak için dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Op. Dr. Akbay, en çok da göz hastalıkları uzmanlarına sorulan soruyu gündeme taşıdı. O soru da 'Ramazanda katarakt
ve lazer ameliyatı yapılabilir mi?' sorusu oldu.
DAMLA ANESTEZİ İLE OPERASYON
Ramazan ayında göz ameliyatlarının yapılmasında genel olarak tıbbi bir sakınca bulunmadığını söyleyen Op. Dr. Akbay, şunlara dikkat çekti: "Katarakt ameliyatları damla anestezisi ile gerçekleştiriliyor ve açlık durumundan doğrudan etkilenmiyor. Ancak ameliyat sonrası düzenli damla kullanımı büyük önem taşıyor. Özellikle çok odaklı lens uygulanan hastalarda gözyaşı kullanımının aksatılması gece görme kalitesini etkileyebiliyor."
AKILLI MERCEKLER
Akıllı merceklerin, kataraktı bulunan, glokom, sarı nokta hastalığı, diyabete bağlı retina
hastalıkları gibi kronik ve ilerleyici göz rahatsızlığı olmayan hastalara uygulanabildiğini belirten Op. Dr. Akbay, "Ayrıca özellikle 50 yaş ve üzerindeki kişilerde katarakt olmasa dahi gözlükten kurtulmak amacıyla refraktif amaçlı olarak da tercih edilebilir" dedi.
Op. Dr. Akbay, akıllı mercekleri şöyle sıraladı:
TRİFOKAL MERCEKLER:
Yakın, orta ve uzak mesafede net görüş sağlayarak, günlük yaşamda gözlük ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldırır.
EDOF MERCEKLER:
'Extended Depth of Focus' mercekler, özellikle düşük ışıklı ortamlarda trifokal merceklere kıyasla daha konforlu bir görüş sunar. Işık parlamaları daha azdır. Ancak yakın mesafedeki küçük yazılar için düşük numaralı bir gözlük gerekebilir.
LAZER CERRAHİSİ ORUCU ETKİLEMİYOR
Op. Dr. Akbay, lazer cerrahilerinin sonuçlarının oruçtan etkilenmediğini de belirterek, "Ancak sıvı alımının azalması nedeniyle ameliyat sonrası geçici kuru göz bulguları daha belirgin hissedilebiliyor. Uygun hastalarda SMILE Pro gibi teknikler, kuru göz riskinin daha düşük olması nedeniyle avantaj sağlayabiliyor" dedi.
GÖZ DOSTU BESLENME ÖNERİLERİ
Op. Dr. Akbay, ramazan sofraları için göz dostu beslenme önerilerinde bulundu. İşte, göz sağlığını koruyan o besinler: "Omega-3 yağ asitleri, (balık, ceviz) yeşil yapraklı sebzeler, havuç ve antioksidan içeren meyvelere yer verilmesi çok önemli. Beyaz ekmek, şekerli ürünler ve aşırı tuzlu işlenmiş gıdalardan ise kaçınılması gerekiyor. Dengeli beslenme ve yeterli sıvı alımının yalnızca genel sağlığı değil, görme kalitesini de koruduğunu unutmayalım."
UZMANINDAN RAMAZANDA GÖZ SAĞLIĞI İLE İLGİLİ CİDDİ UYARILAR
Op. Dr. Akbay, ramazanda değişen beslenme ve uyku düzeninin gözleri doğrudan etkilediğini belirterek, şu uyarılarda bulundu:
BÖLÜNEN UYKU GÖZLERİ YORUYOR:
Ramazan rutinleriyle birlikte uyku süresinin kısalması ya da bölünmesi, gözyaşı kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Kalitesiz uyku, gözyaşı film tabakasının stabilitesini bozarak, gözlerde yanma, batma ve ağırlık hissine neden olabilir. Işığa hassasiyet ve odaklanma güçlüğü de görülebilir. Gün içinde yapılacak 20–30 dakikalık kısa dinlenmeler bile göz kaslarının gevşemesine yardımcı olur.
DİJİTAL EKRAN KULLANIMI KURU GÖZÜ ARTIRIYOR:
Bu dönemde özellikle akşam saatlerine doğru artan telefon ve bilgisayar kullanımı, göz kırpma sayısını ciddi oranda azaltıyor. Susuzlukla birleşen bu durum, kuru göz şikâyetlerini artırabiliyor. Dijital ekranları kullanırken, ekran parlaklığı azaltılmalı, mavi ışık filtreleri aktif hale getirilmeli ve düzenli aralar verilmelidir. Koruyucu içermeyen suni gözyaşı damlaları güvenle kullanılabilir. Üstelik bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Göz damlası orucu bozmaz' görüşü bulunmaktadır.
KONTAKT LENS KULLANANLAR DİKKAT:
Kontakt lens kullananların ise bu dönemde lens kullanım süresini azaltmaları gerekir. Mümkünse günlük lens tercih etmeleri ve lens uyumlu suni gözyaşını ihmal etmemeleri önerilir.
GLOKOM VE DİYABET HASTALARI:
Glokom (göz tansiyonu) ve diyabete bağlı retina hastalıkları genellikle belirti vermeden ilerliyor. İftar sırasında ani ve yoğun sıvı tüketimi, bazı hastalarda göz içi basıncında dalgalanmalara yol açabiliyor. Diyabetik bireylerde ise kan şekeri dalgalanmaları retina damarlarında kanama ve ödem riskini artırabiliyor. Bu nedenle; glokom hastalarının ramazanda da damla tedavisini aksatmaması, diyabet hastalarının kan şekeri kontrolünü düzenli yapması ve göz muayenesi yaptırması büyük önem taşıyor. Ani görme azalması, ışık çakmaları, siyah noktalar veya ani bulanık görme durumunda vakit kaybetmeden göz hekimine başvurulması gerekiyor.